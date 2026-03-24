W poniedziałek po południu na 289. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Przyłubiu w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z trzema pojazdami osobowymi. Na miejscu zginął 63-letni kierowca audi. Pozostali uczestnicy zdarzenia, według przekazanych informacji, nie doznali żadnych obrażeń.

Nie żyje Janusz Ratajczak

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy przekazała wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Według tych informacji kierujący ciężarówką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Skoda następnie zderzyła się z seatem jadącym za ciężarówką, a sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Ten pojazd z kolei zderzył się z seatem jadącym za ciężarówką, natomiast sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka. Audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Śmierć na miejscu poniósł kierujący tym pojazdem 63-latek - przekazała w rozmowie z TVN 24 policja.

W wyniku uderzenia audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Kierujący tym samochodem poniósł śmierć na miejscu. Informacje o wypadku w Przyłubiu odnoszą się do odcinka drogi krajowej nr 10, na którym przez chwilę rozegrał się dramat obejmujący kilka pojazdów. Służby podkreślają, że wśród pozostałych uczestników nie odnotowano obrażeń.

Środowisko muzyczne żegna solistę Opery Nova

Ofiarą wypadku jest Janusz Ratajczak, znany bydgoski śpiewak operowy i wieloletni solista Opery Nova. Informację o śmierci artysty potwierdziła Akademia Muzyczna w Łodzi, z którą tenor był związany. Uczelnia poinformowała, że dziś 23 marca 2026 roku w wieku 64 lat zmarł prof. dr hab. Janusz Ratajczak.

