Śmiertelny wypadek na drodze. Zmarł wybitny śpiewak
Janusz Ratajczak, znany bydgoski śpiewak operowy i wieloletni solista Opery Nova, zginął w wypadku na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu (woj. kujawsko-pomorskie). Policja podaje, że kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z trzema autami.
W poniedziałek po południu na 289. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Przyłubiu w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z trzema pojazdami osobowymi. Na miejscu zginął 63-letni kierowca audi. Pozostali uczestnicy zdarzenia, według przekazanych informacji, nie doznali żadnych obrażeń.
Nie żyje Janusz Ratajczak
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy przekazała wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Według tych informacji kierujący ciężarówką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Skoda następnie zderzyła się z seatem jadącym za ciężarówką, a sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka.
Audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Śmierć na miejscu poniósł kierujący tym pojazdem 63-latek
Środowisko muzyczne żegna solistę Opery Nova
Ofiarą wypadku jest Janusz Ratajczak, znany bydgoski śpiewak operowy i wieloletni solista Opery Nova. Informację o śmierci artysty potwierdziła Akademia Muzyczna w Łodzi, z którą tenor był związany. Uczelnia poinformowała, że dziś 23 marca 2026 roku w wieku 64 lat zmarł prof. dr hab. Janusz Ratajczak.
𝐙𝐦𝐚𝐫ł 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐚𝐭𝐚𝐣𝐜𝐳𝐚𝐤. Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem informujemy, iż dziś 23 marca 2026 roku w wieku 64 lat zmarł prof. dr hab. 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐚𝐭𝐚𝐣𝐜𝐳𝐚𝐤 – znakomity śpiewak operowy, pedagog Katedry Wokalistyki łódzkiej Akademii Muzycznej od 2009 roku.Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają Rektor, Senat, Pracownicy i Studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. O uroczystościach pogrzebowych będziemy informować wkrótce .prof. JANUSZ RATAJCZAK Tenor. Solista polskich teatrów muzycznych, na stałe związany z Operą Nova w Bydgoszczy. W swoim repertuarze posiadał 60 ról scenicznych. Wśród nich wyróżnić można takie postaci jak: Don Jose, Cavaradossi, Jontek, Stefan, Turiddu, Tannhäuser oraz role operetkowe w postaciach: Sou Chonga, Tassila, Esensteina, Carewicza i Barinkaya. Śpiewał na wszystkich scenach operowych Polski. Występował również w wielu krajach Europy, m.in. w Danii, Beneluksie, Austrii, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz na Malcie i Sycylii. Wziął udział w nagraniu DVD opery Manru Jana Ignacego Paderewskiego jako odtwórca roli tytułowej. W roku 2013 nagranie otrzymało 'Złotego Orfeusza' Academie du Disque Lyrique w Paryżu jako najlepsza inicjatywa audiowizualna. Był również odtwórcą roli Króla Tirebule w światowym prawykonaniu opery A. Tansmana Złote runo, wystawionej w 2016 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. W setną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki wraz z Operą Krakowską artysta wziął udział w nagraniu opery Beata, w której wykonał partię Hansa. Odznaczony Brązowym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis' oraz najwyższym wyróżnieniem ZASP - Statuetką Ariona. Od roku 2009 był pedagogiem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi