Carrie Anne Fleming nie żyje. Wieści o śmierci aktorki przekazał amerykański serwis TMZ. Gwiazda zmarła 26 lutego w Sidney w Kolumbii Brytyjskiej, w swojej rodzinnej Kanadzie. W przekazanych informacjach wskazano, że przyczyną śmierci były powikłania związane z rakiem piersi.

Nie żyje Carrie Anne Fleming. Grała w serialu „Nie z tego świata”

Carrie Anne Fleming przez trzy dekady pojawiała się w kolejnych projektach. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z takich produkcji jak m.in. z „iZombie”, gdzie przez kilka sezonów grała postać Candy Baker, oraz „Nie z tego świata”, ale jej dorobek obejmował także występy w „Smallville”, „The L Word” i „Supergirl”. Aktorka wystąpiła również w filmach „Good Luck Chuck” oraz „Married Life”. Jedną z jej pierwszych ról miał być epizod w filmie Adama Sandlera „Farciarz Gilmore”, choć nie została wymieniona w obsadzie, a także serialu „Viper”.

Carrie Anne Fleming osierociła córkę

Fleming urodziła się 16 sierpnia 1974 roku w Digby w Nowej Szkocji. Uczyła się w Victorii, tam pobierała lekcje w szkole teatralnej i studiowała dramat. Jak donosi amerykański tabloid TMZ, że Carrie Anne Fleming pozostawiła po sobie córkę, Madalyn Rose. Wieści o jej śmierci potwierdził kolega z planu aktorki.

W mediach społecznościowych pojawił się wpis Jima Beavera. Aktor opublikował na początku miesiąca post na Facebooku, w którym opisał, jak poznali się na planie serialu „Nie z tego świata” i szybko się zaprzyjaźnili. Początkowo jednym z elementów, który ich połączył, było to, że oboje mieli córki o dokładnie takich samych imionach.

Była prawdziwą skarbnicą energii i życzliwości, a przy tym niezwykle pogodną osobą, z zachwycającym śmiechem i absolutnie uroczą osobowością, która zdawała się nie mieć wyłącznika napisał Beaver.

