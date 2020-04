W "M jak miłość" Lilka i Mateusz w tajemnicy powiedzą sobie TAK! Co wydarzy się przed ślubem?

Co wydarzy się w najnowszych odcinkach "M jak miłość"? Już w 1512. odcinku serialu dojdzie do ślubu Lilki (Monika Mielnicka) i Mateusza (Krystian Domagała)! Zanim jednak zobaczymy uroczystości młody Mostowiak zauważy, że z jego ukochana dzieje się coś dziwnego. Mateusz zdecyduje się na poważną rozmowę z Lilką i wtedy usłyszy zaskakujące wyznanie dziewczyny!

Lilka ma za sobą naprawdę bardzo trudny czas. Gwałt, ciąża i strata dziecka - ukochana Mateusza przeszła naprawdę wiele dramatycznych chwil. Na szczęście Lilka mogła zawsze liczyć na wsparcie swojego chłopaka, który ostatnio postanowił poprosić o rękę swojej ukochanej.

Jak informuje portal superseriale.se.pl, już wkrótce dojdzie do ślubu zakochanej pary! Ceremonia odbędzie się w 1512. odcinku "M jak miłość" - niestety, tuż przed ślubem Lilka powie Mateuszowi, że to nie ona powinna zostać jego żoną!

Zasługujesz na kogoś innego, lepszego. Wiesz, jak to się stało... kiedy poroniłam... właściwie niczego nie czułam. Strachu, żalu, niczego. Nawet przez chwilę. I tak się zastanawiam, a może ja jestem złym człowiekiem, bez serca? - powie Lilka.

Jak Mateusz zareaguje na wyznanie Lilki?

- Nie znam lepszego człowieka niż ty. Tylko to, co się nam przydarzyło, było złe, straszne. Zapomnimy... Wszystko, co dobre, dopiero przyjdzie, a ja zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa! - odpowie Mateusz.