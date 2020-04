Jesteście fanami "M jak miłość"? Jeżeli tak to musicie spróbować swoich sił w naszym najnowszym quizie! Tym razem przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy o serialowej Joasi (Barbara Kurdej-Szatan). Pamiętacie kiedy pojawiła się w serialu i w kim była zakochana? Kto był jej mężem i kto dziś walczy o jej względy? Jeżeli lubicie wątek Joasi w "M jak miłość" i wiecie o niej naprawdę wszystko to spróbujcie odpowiedzieć na nasze pytania!

Rozpoczynamy nasz QUIZ z wiedzy o Joasi z "M jak miłość"! A nowy odcinek już dziś o 20:55 w TVP 2!

