"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek przed zakończeniem eksperymentu podejmie decyzję, czy pozostaje w małżeństwie z Agnieszką! 

Takiego obrotu wydarzeń w historii "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie było! Na zakończenie 10. odcinka dowiedzieliśmy się, że Wojtek zdecyduje się podjąć decyzję o tym, czy pozostaje w małżeństwie z Agnieszką znacznie wcześniej! Dlaczego chłopak zdecyduje się na taki krok?

Wojtek podejmie decyzję czy pozostaje w małżeństwie z Agnieszką przed zakończeniem eksperymentu!

Wiadomość o tym, że Wojtek zdecyduje się wyjawić wcześniej swoją decyzję, czy pozostaje w związku z Agnieszką, pojawiła się na końcu 10. odcinka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"! Taka sytuacja nie miała miejsca w żadnej poprzedniej edycji eksperymentu! Fani programu natychmiast zaczęli snuć domysły, dlaczego Wojtek zdecyduje się na podjęcie tej poważnej decyzji tak szybko.

- Ciekawe co mieli na myśli że Wojtek w następnym odcinku już podejmie decyzję czy mają być razem czy nie 🤔 - Ciekawe o co chodzi co postanowi Wojtek za tydzień czy będzie w małżeństwie czy nie, super są para kibicuje im bardzo - A na koniec się okaże że im nie wyszło... bo jest za różowo - może będzie ślub kościelny 😁 skoro świadek Oskar przyjechał 😁😁😁🙈 - piszą fani na oficjalnym profilu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Każdy fan programu zapewne wie, że ta para rozumie się bez słów! Również obydwie rodziny bardzo się polubiły, a Wojtek zaczął się nawet zwracać do swoich teściów mamo i tato! Agnieszka z kolei podjęła decyzję o przeprowadzce do swojego męża i nawet zrezygnowała już z pracy w przedszkolu w swojej rodzinnej miejscowości. Czy to wszystko oznacza, że Wojtek będzie już na tyle przekonany do swojej żony, że zdecyduje się powiedzieć "tak" związkowi z Agnieszką? A może wręcz przeciwnie - przestraszy się i powie, że to już koniec?

Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane już w kolejnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! My już nie możemy się doczekać! Jak myślicie, jaka będzie jego decyzja?

Wydaje się, że ta para jest dla siebie stworzona i we wszystkim idealnie się dopasowała! Czy właśnie dlatego Wojtek zdecyduje się na wcześniejsze podjęcie decyzji?