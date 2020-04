Tego nie pokazali w telewizji! Zobaczcie niezwykły gest Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Oliwia i Łukasz zyskali ogromną sympatię widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Chociaż na razie nie wiemy jak potoczyły się ich losy po udziale w eksperymencie, to jednak już wiadomo, że oboje mają wielkie serca! Małżeństwo podczas udziału w programie zdecydowało się na niezwykły gest, dzięki któremu sprawili ogromną radość ciężko chorym dzieciom! Tego nie widzieliśmy w telewizji. Sprawdźcie co zrobili Oliwia i Łukasz!

Oliwia i Łukasz zdecydowali się na piękny gest dla dzieci z hospicjum

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para, która wzięła udział w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo szybko znalazło wspólny język, a Łukasz już podczas podróży poślubnej przyznał, że zrobi wszystko, by Oliwia została jego żoną do końca życia. Fani mocno trzymają kciuki za tę dwójkę i mają nadzieję, że w dalszym ciągu para jest ze sobą! O tym czy tak naprawdę jest dowiemy się jednak dopiero za kilka tygodni podczas finałowego odcinka eksperymentu. Do tego czasu, nikt z uczestników nie może zdradzać żadnych szczegółów.

Nie wszystkie momenty wspólnego życia par możemy też zobaczyć w telewizji. Na Instagramie firmy Earlgrey Film, która współpracuje z programem "Ślub od pierwszego wejrzenia" pojawił się film z niezwykle wzruszającej chwili z życia Oliwii i Łukasza. Małżeństwo zdecydowało się odwiedzić pomorskie hospicjum dla dzieci. Para przekazała piękne zabawki dla ciężko chorujących maluchów. Podobno Oliwia planowała to od dawna, a teraz zdecydowała się na ten gest razem z Łukaszem. Dziewczyna nie mogła powstrzymać wzruszenia.

Piękny gest małżonków docenili również internauci, którzy w komentarzach pod postem napisali mnóstwo komplementów dla pary.

- Pięknie kiedy możemy zobaczyć wiele innych rzeczy poza montażem telewizyjnym. Pokazują te fragmenty jacy ci ludzie są naprawdę. Dziękuję za to. Mili ludzie, oby w życiu prywatnym znaleźli wspólną drogę, która doprowadzi ich do wiecznego szczęścia👍👍👍❤️❤️❤️❤️👍 - Szacunek 😊 gest piękny, a dobro powraca 😊 - Bardzo fajny gest. Bardzo fajna para. Oby dobrze im się układało 😊😊 - Szkoda, że takich momentów nie możemy zobaczyć w tv ;) - Piękny gest 🙌 najlepsza para ❤️ - piszą zachwyceni fani pary.

Oliwio, Łukaszu - my również jesteśmy pełni podziwu. Macie naprawdę wielkie serca! Zobaczcie wzruszający fragment programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", którego nie mieliśmy okazji zobaczyć w telewizji!

