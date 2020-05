"Ślub od pierwszego wejrzenia": Poznaliśmy decyzje uczestników! Wiemy, kto pozostał w małżeństwie 

Czwarta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca! Właśnie dowiedzieliśmy się, które pary zdecydowały się na pozostanie w małżeństwie, a kto niestety wziął rozwód. To był naprawdę wzruszający i pełen emocji odcinek. Zobaczcie co wydarzyło się w finale 4. edycji eksperymentu!

Na ten moment czekaliśmy przez 13 tygodni! W piątek 22 maja na antenie TVN7 został wyemitowany ostatni odcinek czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W końcu oficjalnie dowiedzieliśmy się, które pary pozostały w małżeństwie. Wszyscy uczestnicy zobaczyli się z ekspertami w miejscu, w którym zaczęła się ich historia, czyli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przasnyszu.

Jako pierwsi z ekspertami spotkali się Agnieszka i Wojtek. Ta para od samego początku wzbudziła w widzach programu ogromną sympatię. Fani eksperymentu mocno trzymali kciuki za ich szczęście i nie wyobrażali sobie, aby ta dwójka mogła się rozstać. Co zatem powiedzieli sobie Agnieszka i Wojtek tuż przed ogłoszeniem decyzji?

- Ogromnie mi na Tobie zależy i nie boję się mojej wyprowadzki do Krakowa, bo wiem, że tam też będzie dobrze i że stworzymy swój własny nowy dom - powiedziała Agnieszka do Wojtka.

Jak na te słowa zareagował jej mąż?

Decyzja tej pary była oczywista - zarówno Agnieszka jak i Wojtek z całą pewnością przyznali, że chcą pozostać ze sobą w małżeństwie! Podziękowali również ekspertom, że tak fantastycznie udało się im ich dopasować.

Jako drudzy swoją decyzję przedstawili Oliwia i Łukasz. W przypadku tej pary widzowie programu także pokładali ogromne nadzieje i bardzo liczyli na to, że zdecydują się kontynuować swój związek.

Co na temat związku z Łukaszem powiedziała Oliwia?

- Bardzo mi się podobało od samego początku podejście Łukasza, bo wiedziałam, że to nie jest dla niego tylko miesięczna przygoda, tylko naprawdę mu zależy i naprawdę chce się starać, bo też podkreślał to od samego początku. [...] I czy będziemy do końca życia nie wiem, ale zrobię wszystko żeby tak było - powiedziała Oliwia.

- Chciałbym Ci na pewno podziękować za ten miło spędzony czas, który był nam dany, że byliśmy w stanie się poznać i mam nadzieję, że ten miesiąc będzie tylko początkiem naszego wspólnego życia. I chciałbym każdego dnia budzić się obok Ciebie i zasypiać obok Ciebie - dodał Łukasz.