W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pierwsze kryzysy! Co się wydarzy w 8. odcinku programu?

Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" powracają z podróży poślubnych. Przed świeżo upieczonymi małżonkami teraz najtrudniejsza próba - wspólne życie! Czy wszyscy znajdą wspólny język i zaakceptują styl bycia partnera?

U jednej z par pojawi się niestety kryzys. Zobaczcie co wydarzy się w 8. odcinku eksperymentu!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": świeżo upieczeni małżonkowie zaczynają wspólne życie

Pierwsze romantyczne chwile są już za uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podczas podróży poślubnych wydawało się, że wszyscy świetnie się ze sobą dogadują. Agnieszka stwierdziła nawet, że jest z Wojtkiem bardzo szczęśliwa i czuje się przy nim bezpiecznie. Łukasz przyznał zaś, że zamierza zrobić wszystko, aby Oliwia pozostała jego żoną na zawsze, a Joanna z kolei bardzo doceniła to, że Adam na nic nie narzeka.

Podróże poślubne jednak szybko minęły i nadszedł czas na powrót do kraju. Teraz małżonkowie będą musieli zadecydować, jak będzie wyglądało ich wspólne życie. Już w najbliższym odcinku będziemy mogli zobaczyć jak Łukasz przyjedzie do Oliwii z bukietem kwiatów. Czy żona przywita go serdecznie, a może potraktuje ozięble?

Z kolei Agnieszka i Wojtek pojadą do Krakowa, gdzie mieszka chłopak. Tam też pojawi się mała irytacja ze strony Agnieszki, którą przestaną bawić niektóre żarty męża, jednak w tym przypadku górę wzięło zmęczenie podróżą, a nie znudzenie się sobą. Para będzie miała również pierwszego gościa, z którym wspólnie zjedzą obiad. Kto odwiedzi świeżo poślubionych małżonków?

Pierwszy kryzys pojawi się natomiast u Joanny i Adama. Dziewczyna stwierdzi, że jest przytłoczona całą sytuacją, a Adam nie będzie wiedział jak jej pomóc. Asia przyzna, że nie jest pewna, czy chce pojechać do Adama, tak jak wcześniej planowała para. Co zdecyduje dziewczyna? Czy parze uda się dojść do porozumienia? Tego dowiemy się już w najbliższy piątek na antenie TVN7!

Czy Joanna przełamie się i da jednak szansę swojemu związkowi?

Czy Oliwia i Łukasz w dalszym ciągu będą się ze sobą dobrze dogadywać? Wszystko wyjaśni się już w najbliższym odcinku programu!