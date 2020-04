Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która już zyskała tysiące fanów. Widzowie programu mocno trzymają kciuki za ich związek i mają ogromną nadzieję, że ta dwójka dalej jest ze sobą. Dlatego jeżeli jesteście uważnymi obserwatorami "Ślubu od pierwszego wejrzenia", to z pewnością poradzicie sobie z naszym quizem! Przed Wami 10 pytań, w których sprawdzicie się, jak wiele wiecie o Agnieszce i Wojtku. Jesteście gotowi? To zaczynajmy!

Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina podróż poślubną z Łukaszem! Intrygujący wpis...