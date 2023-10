Poznaliśmy już wszystkie pary 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Jedną z nich jest Oliwia i Łukasz, którzy od razu przypadli sobie do gustu. Dziewczyna zrobiła ogromne wrażenie na swoim partnerze i nie ma w tym nic dziwnego - Oliwia jest prawdziwą pięknością! Zobaczcie kilka zdjęć z jej Instagrama - nie można oderwać od nich wzroku.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia zaliczyła małą wpadkę na swoim ślubie! "Moja sukienka wyglądała jak po wojnie"

Oliwia Ciesiółka od razu zyskała ogromną sympatię widzów! 24-latka jest naprawdę piękną kobietą i aż trudno uwierzyć, że mogła mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na męża. Dziewczyna jednak zadecydowała, że w tej sprawie zaufa ekspertom z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Oliwia mieszka w Gdańsku, tam też studiowała na Politechnice i brała nawet udział w wyborach miss studentek! Nic w tym dziwnego, kiedy można pochwalić się taką urodą. Z dnia na dzień Oliwii przybywa także obserwatorów na Instagramie! Już teraz śledzi ją 25 tys. osób, którzy nie przestają zachwycać się uroczą dziewczyną.

Pod zdjęciami 24-latki pojawia się coraz więcej komplementów od Internautów!

Oliwia może pochwalić się także nienaganną figurą! Jej zdjęcie w stroju kąpielowym pokazuje, jak idealne kształty ma 24-latka!

Wygląda na to, że dziewczyna uwielbia także wykonywać makijaże! Oliwia założyła nawet osobny profil, aby dzielić się z Internautami swoimi pięknymi makijażami. Co więcej tej sztuki nauczyła się sama!

Już od dawna jestem niesamowicie zainteresowana tematyką urodową. Postanowiłam założyć osobny profil @ciesiolkaoliwia , który jest przeznaczony takim treściom. Jestem klasycznym samoukiem. Ciągle wiem za mało i szukam rozwiązań. Mimo, że pochłania to bardzo dużo energii i czasu to nic nie sprawia mi tyle frajdy - napisała Oliwia na swoim Instagramie.

Oliwia może także pochwalić się piękną, starszą siostrą! Dziewczyny są do siebie bardzo podobne! Jak wynika z relacji 24-latki na Instagramie, siostry są ze sobą bardzo zżyte.

Starsza siostra. Kiedyś znaczyło to dla mnie tyle, co dwa razy więcej ciuchów, kosmetyków i nieustające kłótnie. [...] Kiedy się wyprowadziła z domu zaczęło mi jej brakować. Już nie miałam komu podkradać ubrań, z kim pokłócić się i gadać do rana. Teraz mimo tego, że mieszkamy od siebie daleko wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. To najlepsza przyjaciółka, która cieszy się jak mi się powodzi i potrafi potrząsnąć jak robię źle, jednocześnie nie oceniając mnie. Fajowo mieć starszą siostrę ????❣️