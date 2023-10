Oliwia i Łukasz to uczestnicy czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Byli najmłodszą parą tej edycji ale to właśnie w ich życiu zmieniło się najwięcej. Nie tylko pozostali w małżeństwie, ale kilka dni po emisji finałowego odcinka na świat przyszedł ich pierwszy synek.

Dziś młodzi małżonkowie z perspektywy czasu oceniają swoje wesele. Ilu gości mogli zaprosić na wesele organizowane przez produkcję? Czy mieli jakieś ograniczenia? Jak wyglądało planowanie wesele w momencie, kiedy jeszcze nie znali swojej drugiej połówki? Co w sytuacji, jeżeli goście nie chcieliby być nagrywani? Oliwia i Łukasz rozwiewają wszelkie wątpliwości. Jak wspominają to wydarzenie? Zobaczcie, co nam zdradzili.

