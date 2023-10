Kto by pomyślał, że to właśnie Oliwia ulegnie i przeprowadzi się do Katowic, a nie Łukasz do Gdańska. Małżonkowie już podczas kręcenia "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekomarzali się, kto z nich rzuci wszystko i przeprowadzi się do innego miasta. Łukasz nie wyobrażał sobie wyjazdu ze Śląska a Oliwia nie chciała mieszkać nigdzie indziej niż nad morzem.

Jednak to właśnie Oliwia ostatecznie zamieszkała u męża. Okazało się, że przed urodzeniem Franka zdążyła napisać swoją pracę dyplomową podsumowującą naukę na uczelni! Jak się odnalazła niemalże na drugim końcu kraju? Co dalej z jej edukacją oraz pracą? Czym się teraz zajmuje? Zobaczcie, co nam zdradziła.

Oliwia przeprowadziła się z Gdańska do Katowic. Dla męża zmieniła całe swoje życie. Jak się odnalazła?

