Czy warto brać ślub w ciemno? Czy pary skojarzone przez ekspertów mają szansę stworzyć szczęśliwe i stabilne związki? O tym wszystkim przekonamy się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nowa edycja już w pierwszej połowie października!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" — nowa edycja

W dziewiątym sezonie amerykańskiej wersji programu udajemy się do Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie zespół ekspertów ma za zadanie skojarzyć cztery pary. Bohaterowie programu zawierają legalny ślub z nieznajomym, których pierwszy raz widzą dopiero przy ołtarzu. Podczas eksperymentu czuwają nad nimi eksperci. Po sześciu tygodniach mieszkania razem każdy z nich musi zdecydować, czy chce pozostać w związku małżeńskim.

Eksperymentalny program

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to jeden z najbardziej popularnych programów reality-show na świecie. Co ciekawe, Producent wykonawczy, Chris Coelan, zaangażował się w tę produkcję, ponieważ spotkał się z własną żoną na randce w ciemno i wierzy w miłość pierwszego wejrzenia. Czy to nie romantyczne?

Ludzie, którzy zgodzą się wziąć udział w programie, zarabiają na tym bardzo mało. Według Coelana twórcy programu nie chcą, żeby robili to dla pieniędzy- interesuje go społeczny eksperyment i prawdziwe doświadczenie. Dotyczy to nie tylko telewizji. Po ślubie producenci każą małżonkom podpisać swoje akty małżeńskie bezpośrednio na miejscu, w którym odbywa się ceremonia. Pary mają sześć tygodni na decyzję, czy chcą rozwodu. Jeśli zdecydują, że tak zrobią, producenci pokrywają opłaty prawników i wszelkie inne koszty. Uczestnicy również zobowiązani do podpisania intercyzy, która jest wbudowana w ich umowę, dzięki czemu w razie rozwodu nie muszą dzielić się majątkiem.

Casting na pannę młodą

Podczas castingu producenci reklamują program jako zwykły program randkowy. Później, ujawniają wybranym uczestnikom, że w programie będą musieli poślubić osobę, z którą są dobrani przez grupę ekspertów. Wielu uczestników wycofuje się z tego procesu, a ci, którzy zostają, są tymi, których ostatecznie oglądamy w telewizji. W tym sezonie do programu zgłosiło się rekordowe 17 000 osób.

Uczestnicy konkursu, mają stały kontakt z ekspertami do spraw związki i swatami. Mogą poprosić ich o radę i podzielić się obawami, kiedy tylko tego potrzebują. Według uczestników program jest całkiem realny. Jest kilka rzeczy, których kontekst można zmienić w trakcie montażu, ale w przeważającej części oglądamy to, co naprawdę wydarzyło się między małżonkami i w przeciwieństwie do wielu programów tego typu, nie ma wielu zainscenizowanych scen.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - kiedy ruszy?

Dziewiąta seria kultowej amerykańskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie wyemitowana w telewizji Lifetime. Pierwszy odcinek ukaże się w niedzielę 13 października o 20. Co tydzień program będzie dostarczał wielu emocji i wzruszeń. Już nie możemy się doczekać!

