"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka przeprowadza się do Wojtka! Co jeszcze wydarzyło się w 10. odcinku programu?

10. odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami! Było wiele wzruszeń, szczerych rozmów i poważnych deklaracji! W związku Joanny i Adama w końcu widać progres. Agnieszka z kolei podjęła decyzję o przeprowadzce do Wojtka, a Oliwia odbyła rozmowę z mamą Łukasza. Zobaczcie co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku u wszystkich trzech par!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" odcinek 10 - co wydarzyło się u uczestników eksperymentu?

Joanna i Adam

Związek Joanny i Adama zatrzymał się na początkowym etapie. W tej sytuacji parze przydała się pomoc eksperta. Małżeństwo porozmawiało z panią psycholog osobno. Okazało się, że Joanna nie radzi sobie z tym, że jej mama nie pogodziła się z jej udziałem w eksperymencie. Zdaniem ekspertki, Joanna w dalszym ciągu "nie odcięła pępowiny" od mamy, przez co teraz nie może otworzyć się na relację w związku.

Joanna przyznała, że Adam bardzo jej się spodobał. Stwierdziła również, że to w niej tkwi problem, że ta relacja dalej się nie rozwija. Humor dziewczyny poprawił się, kiedy Adam do niej zadzwonił i zaprosił ją do siebie. Asia skorzystała z zaproszenia i natychmiast pojechała do swojego męża! Para spotkała się z siostrą Adama i jej dziećmi w restauracji, gdzie miło spędziła czas.

Widać, że rozmowa z ekspertem bardzo pomogła małżonkom. Co więcej, Joanna zdecydowała się wyjawić Adamowi, skąd się wzięła u niej taka ostrożność. Dziewczyna powiedziała, że chodzi o jej mamę, która nie chce jej widzieć. Adam wykazał się ogromną wyrozumiałością i poprosił swoją żonę, aby już nigdy nie bała się mu o niczym powiedzieć.

Adam zdecydował się odwiedzić swoją żonę w jej rodzinnym mieście. Wydaje się, że w końcu ich relacja zmierza w dobrym kierunku, a para zaczyna się otwierać.

Oliwia i Łukasz

Oliwia wybrała się do rodzinnego miasta Łukasza, czyli do Katowic. Dziewczyna postanowiła wprowadzić pewien romantyczny akcent w mieszkaniu swojego męża i umieściła w ramce ich wspólne zdjęcie! Ten gest bardzo rozczulił jej męża.

Następnego dnia Oliwia spotkała się z mamą Łukasza. Podczas rozmowy z synową mama chłopaka jednak nie zachwalała swojego syna, a wręcz przeciwnie! Kobieta powiedziała dziewczynie, że Łukasz w życiu do wszystkiego szybko się zniechęca. Mimo wszystko mama chłopaka przyznała, że podoba jej się synowa i widzi ją w rodzinie.

W dalszym ciągu para jednak nie ustaliła, kto zdecyduje się na przeprowadzkę. Łukasz robił wszystko, aby to jednak Oliwia postanowiła przenieść się do Katowic. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się zapewne w kolejnych odcinkach programu!

Agnieszka i Wojtek

Agnieszka podjęła decyzję, że przeprowadza się do swojego męża do Krakowa! Dziewczyna zrezygnowała w pracy w przedszkolu w swoim rodzinnym mieście. Przyjaciółki dziewczyny zauważyły, że Agnieszka już bardzo zaangażowała się w związek i trzymają za tę parę mocno kciuki. Tego dnia przyjechał do niej również Wojtek! Para nie kryła, że była już za sobą bardzo stęskniona.

Wojtek zdecydował, że do rodziców Agnieszki będzie zwracał się mamo i tato! Cała czwórka spędziła razem bardzo miło czas, podczas wspólnej kolacji. Rodzice Agnieszki są zachwyceni swoim zięciem i mają nadzieję, że ich córka i zięć, zdecydują się na ślub kościelny!

