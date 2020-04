W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" przyjaciele Oliwii ostro przepytali Łukasza! "Masakra, jak na przesłuchaniu"

W ostatnich odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć, jak Łukasz spędzał czas z Oliwią w Gdańsku, w którym na co dzień studiuje, pracuje i mieszka dziewczyna. Na Instagramowym profilu firmy Earl Grey, która współpracuje z produkcją programu, pojawił się bonusowy fragment show, którego nie widzieliśmy w telewizji.

Okazało się, że Oliwia i Łukasz spotkali się z przyjaciółmi dziewczyny, którzy ostro przepytali Łukasza! Internauci stwierdzili, że to było niemal jak przesłuchanie. Sprawdźcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": przyjaciele Oliwii pytają Łukasza

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para, która wzięła udział w eksperymencie. W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć, jak małżeństwo spędza czas w Gdańsku. Para skorzystała także z pomocy psychologa, by rozwiać niektóre wątpliwości, które pojawiły się w ich głowach. Wygląda jednak na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Fani programu mocno trzymają kciuki za tę dwójkę i wierzą, że udało im się pozostać w małżeństwie.

Na Instagramie firmy Earl Grey pojawił się nieemitowany fragment programu. Oliwia i Łukasz podczas wizyty chłopaka w Gdańsku, spotkali się z kolegami z pracy dziewczyny. Wygląda na to, że przyjaciele 24-latki byli bardzo zainteresowani Łukaszem i zasypali go lawiną pytań! Pojawiły się pytania dotyczące przede wszystkim jego życia prywatnego i zawodowego. Łukasz był bardzo cierpliwy i starał się jak najdokładniej udzielić wszystkich odpowiedzi.

Internauci stwierdzili jednak, że koledzy Oliwii potraktowali to spotkanie jak... przesłuchanie.

- Cierpliwy chłopak 😂 - Co to w ogóle za rozmowa...??? - Jak na przesłuchaniu, masakra - Rozmowy w tłoku😜✌🏼 - piszą internauci.

Zobaczcie nieemitowany fragment programu i oceńcie sami. Czy rzeczywiście przyjaciele Oliwii przesadzili z liczbą pytań do Łukasza? Najważniejsze chyba jest to, że chłopak nie miał nic przeciwko temu, a nawet przyznał, że było bardzo miło.

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para, która wzięła udział w eksperymencie. Niektórzy fani programu obawiają się, że dziewczyna mogła zdominować cichego i spokojnego chłopaka. Jednak o tym czy ta dwójka pozostała w małżeństwie, dowiemy się dopiero za kilka tygodni.