"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna i Adam wzięli rozwód?! Zaskakujące odkrycie internautki!

Finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już w najbliższy piątek. To właśnie wtedy dowiemy się, które pary pozostaną w małżeństwie, a kto być może zdecyduje się na rozwód. Internauci jednak już teraz doszukali się dowodów na to, że Joanna i Adam nie są ze sobą. W sieci krążą plotki, jakoby Adam spodziewał się dziecka z inną kobietą. Co więcej Adam rzekomo miał się z nią spotykać... w trakcie eksperymentu! Zaznaczamy jednak, że są to tylko plotki, do których na razie ani Adam, ani Joanna się nie odnieśli.

Joanna i Adam nie pozostali w małżeństwie?! Internautka wyjawiła szokujące szczegóły!

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z niecierpliwością czekają na finał eksperymentu, który odbędzie się już w najbliższy piątek. Agnieszka i Wojtek oraz Oliwia i Łukasz wydają się być pewniakami do pozostania w małżeństwie. O takiej pewności zdecydowanie nie można mówić w przypadku Joanny i Adama, którzy mieli wiele kryzysów podczas trwania eksperymentu. Co więcej jedna z internautek wyjawiła szokujące szczegóły na temat Adama. Jej zdaniem, chłopak oszukał Joannę i całą produkcję programu. O co dokładnie chodzi?

- Fajnie, że zablokowaliście możliwość dodawania zdjęć, bo z chęcią pokazałabym jaki z Adama oszust. Jego partnerka, z którą spotykał się w tym samym czasie, niedługo rodzi i nie mogła się powstrzymać od wypisywania o tym w Internecie i jeszcze dodawała zdjęcia - napisała jedna z internautek.

W odpowiedzi na komentarz internautki pojawiło się mnóstwo wpisów fanów eksperymentu. Jedni są pewni, że to prawda, drudzy podchodzą do tej informacji z dystansem. Niemniej jednak zdecydowana większość internautów zauważyła, że Adam podczas eksperymentu w ogóle nie wykazywał zainteresowania Joanną.

- Na innej grupie jest zdjęcie Adama z inną kobietą, brunetką, która jest w ciąży... [...] Zdjęcie raczej aktualne, bo ona jest nawet w znajomych mamy Adama - Adam nie jest zainteresowany Asią. Trudno powiedzieć dlaczego... czy mu się nie spodobała? Czy go to przerosło? W każdym razie nie są razem. On już ułożył sobie życie z inną... Ciekawe co u Asi - Ja uważam że cały problem tego związku niestety opiera się na Adamie szkoda, że w wielu sytuacjach podczas rozmów nie przytulił jej chociażby jak mówiła jak jej ciężko z jej rodzicami - piszą inni internauci.

Czy Joanna i Adam rzeczywiście się rozstali? A może te domysły internautów okażą się nieuzasadnione? O tym czy ta para pozostała w małżeństwie czy też nie, dowiemy się już w najbliższy piątek podczas finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

