Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu przypadli sobie do gustu! Od pierwszych chwil widać było, że wybór ekspertów był strzałem w dziesiątkę! Nawet rodziny Agnieszki i Wojtka podczas przyjęcia weselnego świetnie się razem dogadywały i wyglądało to tak, jakby znały się od lat. Rodzice Agnieszki od razu przyjęli Wojtka do swojej rodziny, a mama chłopaka również pokochała swoją synową od pierwszych chwil.

Fani eksperymentu na pewno pamiętają, że Agnieszka jeszcze w trakcie programu podjęła decyzję o przeprowadzce do swojego męża. Jak na tak szybką decyzję córki zareagowali jej rodzice? Czy od razu byli za, czy też woleli, żeby Agnieszka jeszcze się wstrzymała z wyprowadzką?

