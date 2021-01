"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia wciąż nie wyprowadziła się od Łukasza?! Czy po rozwodzie wróci do Gdańska? 

Nie milkną echa rozstania jednej z ulubionych par czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Tuż po świętach Bożego Narodzenia okazało się, że Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta ogłosili, że się rozstają. Zrobili to za pośrednictwem Instagrama, wydając oświadczenie dla swoich fanów.

„Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się. (...) Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa”, napisała wtedy w oświadczeniu na Instagramie Ciesiółka.

Ta wiadomość była dla fanów pary szokująca tym bardziej, że zaledwie siedem miesięcy wcześniej Kuchtowie powitali na świecie synka Franka. Jak teraz potoczą się ich losy? Czy po rozwodzie Oliwia opuści Śląsk i wróci z synkiem do rodzinnego Gdańska?

Jak czytamy w "Party", przez dwa lata – od momentu zakończenia czwartej edycji show – Kuchtowie starali się robić wszystko, by tworzyć kochające się małżeństwo, rodzinę, i sprawiali wrażenie naprawdę szczęśliwych. Niestety, nie wszystko układało się tak, jakby chcieli.

Ludzie nie mają pojęcia, z czym Oliwia i Łukasz się mierzyli, bo prawdziwe życie nie toczy się w mediach społecznościowych. (...) Starają się odłożyć na bok emocje, żal, bo dla nich obojga Franio jest najważniejszy. Kochają go i starają się mu stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju. Marzyli o pełnej rodzinie dla dziecka, niestety to się nie udało – tłumaczy „Party” osoba z otoczenia Kuchtów.

Decyzja o rozwodzie jest już nieodwołalna. Jak udało dowiedzieć "Party", Kuchtowie kończą przygotowywać pozew rozwodowy. Niestety, ze względu na pandemię, na pierwszą rozprawę przyjdzie im zapewne poczekać kilka miesięcy.

Dlaczego związek Oliwii i Łukasza się rozpadł? To pytanie wciąż nie daje spokoju fanom pary.

Nie chcę się do tego odnosić. Ustaliliśmy, że Oliwia wyda oświadczenie i będzie to jedyny komentarz w tej sprawie – ucina Łukasz Kuchta, który do tej pory nie zabierał głosu w tej sprawie.