Joanna i Adam byli bohaterami 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak wiadomo ich związek nie przetrwał, a w momencie ogłoszenia przed ekspertami decyzji, czy pozostają w małżeństwie, to właśnie Adam poinformował, że chce rozwodu. Obiecał jednak, że będzie utrzymywał kontakt z Joanną na przyjacielskich stosunkach. Tak się jednak nie stało, gdyż jak stwierdził Adam jego życie zaledwie po dwóch dniach od zakończenia eksperymentu, zmieniło się o 180 stopni.

Adam wydawał się być wycofany również wtedy, kiedy był z Joanną w małżeństwie. Wydawało się, jakby w ogóle nie zależało mu na rozwijaniu tej relacji. Czy Joanna ma zatem żal do ekspertów, że dopuścili Adama do eksperymentu i dopasowali go właśnie jej?

Zobaczcie co wyjawiła Asia w rozmowie z reporterką Party.pl!