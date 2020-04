Gwiazda "M jak miłość" ścięła włosy podczas kwarantanny! Odważne cięcie!

Monika Mielnicka zafundowała sobie sporą metamorfozę! Młoda gwiazda serialu "M jak miłość" podczas narodowej kwarantanny postanowiła zmienić swoją fryzurę i zdecydowała się na ostre cięcie! Jak teraz wygląda Monika Mielnicka? Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcia gwiazdy, która w "M jak miłość" serialu wciela się w Lilkę, ukochaną Mateusza Mostowiaka (Krystian Domagała)! Podoba się Wam jej nowy look?

Gwiazda "M jak miłość" zmieniła fryzurę

Chociaż Monika Mielnicka ma dopiero dwadzieścia lat to na swoim koncie ma już role w wielu hitowych produkcjach. Młoda gwiazda od dwóch lat gra Lilkę w "M jak miłość", ale fani mogli oglądać ją również w takich produkcjach jak: "Powidoki", "Odbicie", "Na Wspólnej" czy w "Lombard. Życie pod zastaw". Monika Mielnicka od wielu lat była wierna swojej fryzurze- długie ciemne włosy to jej znak rozpoznawczy. Teraz Monika postanowiła nieco odmienić swój look i zafundowała sobie grzywkę! Z jej wpisu na Instagramie wynika, że za nową fryzurę odpowiedzialna jej jej siostra fryzjerka.

Kochani, poznajcie nową Lilke Banach, które zadebiutuje w kolejnym sezonie serialu @mjakmilosc.official. 😊 Mam nadzieję, że polubicie ją tak samo jak poprzednią. ❤️❤️😏

Wierzę, że będzie godną zastępczynią. Powodzenia na nowej drodze życia. 😊😊😊

PS. Jak dobrze, że ma się fryzjera w rodzinie i można stworzyć nowy look we własnym domu. 🤪🤪🤪😘🤣🤣 #newlook #lilkabanach #z #mjakmiłość #kwarantanna #ciągdalszy #fryzjersiostra #dziękuję- napiała na Instagramie.

Przypominamy, że podczas narodowej kwarantanny na zmianę fryzury zdecydowała się również Doda- piosenkarka sama obcięła swoją grzywkę. Wy również eksperymentujcie ze swoim wyglądem podczas "narodowej kwarantanny"?

Zobaczcie, jak w nowej fryzurze prezentuje się Monika Mielnicka z "M jak miłość"!

