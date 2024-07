Na początku kwietnia tego roku w mediach pojawiła się informacja, że córka premiera Donalda Tuska planuje ślub. Do ceremonii ślubnej Kasi Tusk i Stanisława Cudnego miało dojść w czerwcu, ale ze względu na zbyt duże zainteresowanie mediów zdecydowano o jego przełożeniu na inny termin. Przypomnijmy: Kasia Tusk przekłada ślub. Dlaczego?

Reklama

Nie wiadomo kiedy blogerka stanie na ślubnym kobiercu, choć coraz częściej mówi się o tym, że nastąpi to już w najbliższy weekend, czyli zgodnie z wcześniejszymi informacjami. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądała jej suknia ślubna, ale jeśli sugerować się jej blogiem i prezentowanymi na niej stylizacjami sprzed kilku miesięcy, możemy się domyślać, że będzie sięgała do samej ziemi. Kasia opublikowała pomysł na weselną stylizację w kwietniu, czyli w miesiącu w którym wyciekła informacja o jej ślubie. Ubrana w niebieską sukienkę z Zary zasugerowała, że taka kreacja będzie odpowiednia pod warunkiem, że panna młoda ma suknię co najmniej takiej samej długości, nie krótszą.

Jeśli nie chcecie popełnić faux pas, pamiętajcie, że na suknię do ziemi, możecie sobie pozwolić tylko w sytuacji, w której panna młoda ma suknię tej samej długości. Jeśli jest inaczej i sukienka panny młodej jest krótsza od tej, którą mamy na sobie, nasz strój może zostać uznany za nieodpowiedni. - czytamy.

Na profilu TV Brodnica pojawił się natomiast wpis sugerujący, że wesele młodej pary odbędzie się w SPA Głęboczek pod Brodnicą. Informacja została już jednak usunięta przez administratorów strony. Czyżby była to zasługa głównej zainteresowanej?

Zobacz także

Zobacz: Donald Tusk nie cieszy się ze ślubu córki?

Reklama

Miłość Tusk i Cudnego: