Doda wzięła ślub i zaskoczyła tym media. Piosenkarka zrobiła wszystko, by ukryć swoje ślubne plany przed światem... a nawet przed gośćmi! Zobacz: Doda wzięła swoich weselnych gości... podstępem! Nie powiedziała im, że jadą na jej ślub! Dlaczego?

Okazuje się jednak, że najwierniejsi fani gwiazdy już od jakiegoś czasu podejrzewali ją o poważne zamiary. Pod zdjęciami z ukochanym, które zamieszała na swoim profilu nie brakuje proroczych komentarzy:

Ten obecny facet ma w oczach dobro. Trzymaj się go - pisali czujni internauci pod zdjęcie, które Doda zamieściła na Instagramie miesiąc przed ślubem!

Wydaje mi się, że to TEN JEDYNY

Na tym zdjęciu widać, że z jego strony to nie jest tylko przyjaźń, to znaczenie głębsze uczucie....to zdjęcie mówi więcej, niż mogłoby się wydawać

To zdjęcie naprowadziło fanów Dody na dobry trop!

Pytacie mnie, czemu ukrywałam swój związek tyle czasu. Bo chciałam dać czas w końcu sobie. Chciałam pierwszy raz odkąd 20 lat temu stałam się osobą publiczną, móc przeżywać rodzące się uczucie nie na oczach wszyskich. Dać mu szansę, żeby rodziło się w spokoju i bez pośpiechu. Żeby przeżyło. Dać mu szansę, żeby rosło z dala od mediów, plotek, hejtu i ciekawskich życzących mi źle i moich starych błędów.

Dać mu szansę, by urosło w siłę na tyle, bym wiedziała, że kocham i jestem kochana NAPRAWDĘ. Teraz po wielu sprawdzianach i doświadczeniach, które zbliżały mnie do męża, wiem, że dam radę przezwyciężyć wszystko. I choć chciałoby się w końcu wykrzyczeć całemu światu: jestem szczęśliwa! Kocham i jestem kochana to wiem, że moja praca nie jest przyjaznym środowiskiem dla uczuć. Kochani fani! Spełniły się Wasze życzenia dla mnie. Znalazłam prawdziwą miłość zbudowaną na początku tylko na przyjaźni, szacunku, lojalności i zaufaniu. Właśnie dlatego ją ukrywałam - wybaczcie mi, ale było warto ????

Dziękuję wszystkim, którzy dotrzymali tajemnicy i do końca nie pisnęli słówka ???? Chociażby Pani z urzędu stanu cywilnego w Ciechanowie, która udzielała nam ślubu tygodnie temu! Księżom z zakonu z Sandomierza za dwie piękne uroczystości. Dziękuje za piękną suknię @berta i tygodnie przymiarek w @madonnasuknieslubne w Warszawie. Dziękuję moim 50 gościom za niezapomniany i piękny weekend. Dla fanów szykuję niezwykłą niespodziankę, a póki co dzielę się z Wami moim sercem - czytamy na Instagramie Dody.