W sobotę 14 kwietnia Doda poinformowała fanów, że wyszła za mąż! Informacja błyskawicznie obiegła wszystkie media, a internauci zachwycali się zdjęciami z ceremonii, która odbyła się w Hiszpanii.

Okazuje się jednak, że piosenkarka wzięła ślub już dwa tygodnie temu i to w Polsce. Wokalistka zaciągnęła wybranka do Urzędu Stanu Cywilnego w Ciechanowie i to tam po raz pierwszy przysięgła mu miłość i wierność.

Tajemniczy ślub Dody i Emila

Tajemnicy udało się dochować dzięki lokalności urzędniczki, która do dziś nie puściła pary z ust. Dwa tygodnie po ślubie cywilnym zakochani powtórzyli ceremonię za granicą i to właśnie zdjęcia ze ślubu kościelnego krążą po sieci.

Dziękuję wszystkim, którzy dotrzymali tajemnicy i do końca nie pisnęli słówka. Chociażby Pani z urzędu stanu cywilnego w Ciechanowie, która udzielała nam ślubu tygodnie temu! Księżom z zakonu z Sandomierza za dwie piękne uroczystości - pisze Doda na swoim profilu na Facebooku.

Niektórych może dziwić zachowanie wokalistki i skandalistki - jak to, nie chciała mówić o swoim ślubie wcześniej? Teraz gwiazda się tłumaczy i zdradza, dlaczego wszystko było owiane tajemnicą.

Chciałam dać czas w końcu sobie. Chciałam pierwszy raz odkąd 20 lat temu stałam się osobą publiczną, móc przeżywać rodzące się uczucie nie na oczach wszystkich. Dać mu szansę, żeby rodziło się w spokoju i bez pośpiechu. Żeby przeżyło. Dać mu szansę, żeby rosło z dala od mediów, plotek, hejtu i ciekawskich życzących mi źle i moich starych błędów. Dać mu szansę, by urosło w siłę na tyle, bym wiedziała, że kocham i jestem kochana NAPRAWDĘ. - czytamy w najnowszym wpisie świeżo upieczonej żony.

