1 z 5

Sekretny ślub Dody i Emila Stępnia jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem ostatniego weekendu. Para, która powiedziała sobie sakramentalne „tak" w okolicach miejscowości Marbella w hiszpańskiej prowincji Malaga zdradza coraz więcej szczegółów prywatnej ceremonii za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Więcej: A może by tak... wybrać się do 5-gwiazdkowego hotelu w Hiszpanii, w którym Doda wzięła ślub?

Ale chyba wszystkim, którzy dowiedzieli się o trzymanym w tajemnicy ślubie wokalistki i producenta filmowego przyszło do głowy przede wszystkim jedno pytanie – kto uszył suknię, w której Doda stanęła przed ołtarzem?

Więcej: Doda i Emil Stępień pokłócili się dwa dni przed ślubem! Co świadkowa Dody zdradziła w swoim przemówieniu ślubnym?

Oczywiście, mamy dla was odpowiedź. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o sukni ślubnej Dody.

Więcej: Doda pokazała zdjęcia z poprawin! Kto był wśród gości? ZDJĘCIA!