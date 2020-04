Wszyscy mówią o jej nowym związku! Kim jest Anna Cieślak, gwiazda serialu "Na Wspólnej"?

O Annie Cieślak zrobiło się głośno w ostatnich dniach - wszystko za sprawą plotek dotyczących jej związku z... Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym TVN! Kim jest Anna Cieślak, aktorka którą znacie z "Na Wspólnej"? Z kim się spotykała wcześniej? Wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

Anna Cieślak od kilku lat wciela się w rolę Joanny w serialu "Na Wspólnej". Jednak aktorka ma na swoim koncie wiele innych kultowych ról w polskich filmach i serialach. Gwiazda zadebiutowała na ekranie w 2003 roku i po dziś dzień świetnie sobie radzi w branży artystycznej! Zobaczcie w jakich produkcjach mogliście zobaczyć piękną Annę Cieślak!

Anna Cieślak ma w swoim dorobku wiele kultowych ról. Sprawdźcie gdzie mogliście oglądać aktorkę

Anna Cieślak urodziła się 17 września 1980 roku w Szczecinie. Jest absolwentką krakowskiej szkoły teatralnej. Swój debiut na ekranie zaliczyła w 2003 roku, kiedy to zagrała w serialu kryminalnym "Glina". Niedługo potem wystąpiła w filmie wenezuelskiego reżysera Franco de Pena "Your name is Justine", a za swoją rolę odebrała statuetkę Złotego Lwa za najlepszy aktorski debiut.

Jej kariera nabrała tempa kiedy w 2007 roku wcieliła się w rolę Małgosi w filmie "Dlaczego nie!". Aktorka razem z Maciejem Zakościelnym stworzyła kultową parę, a komedia była prawdziwym hitem.

Aktorkę mogliśmy oglądać w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty" czy "O mnie się nie martw". Anna Cieślak świetnie sobie radzi także jako aktorka dubbingowa! Jej głos możemy usłyszeć w takich filmach jak "Asterix na Olimpiadzie", "Kraina Lodu" czy "Mały Książę".

Anna Cieślak w 2015 roku wystąpiła w programie "Taniec z gwiazdami" w parze z Rafałem Maserakiem. Chociaż była faworytką do wygranej, to z powodu poważnej kontuzji musiała się wycofać z show niedługo przed finałem. Miejsce aktorki i jej tanecznego partnera zajęli wówczas Ewelina Lisowska i Tomasz Barański, którzy odpadli tydzień wcześniej. Ta sytuacja spowodowała, że to właśnie powracająca do "Tańca z gwiazdami" młoda wokalistka wygrała tę edycję programu!

Anna Cieślak należy do grona gwiazd, które niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym. Wiadomo było jednak, że w 2011 roku aktorka zaczęła spotykać się ze znanym muzykiem, Czesławem Mozilem. Ich związek zakończył się jednak po dwóch latach. Później w 2015 roku gwiazda zaręczyła się z aktorem Przemysławem Wyszyńskim. Jednak ta relacja niedawno również dobiegła końca.

Anna Cieślak często występuje również na deskach teatru! Przez lata była związana między innymi z Teatrem Polskim i Teatrem 6. Piętro.

Serdeczną przyjaciółką Anny Cieślak jest Marta Żmuda - Trzebiatowska. Aktorki często spotykają się na eventach czy imprezach branżowych.

Aktualnie Annę Cieślak możemy oglądać w serialu "Na Wspólnej", gdzie wciela się w rolę Joanny.