Agata Młynarska jesienią zaliczyła głośny powrót do Telewizji Publicznej, a jej program "Świat się Kręci" miał bardzo ciężki start. Dziennikarce zarzucano słabe wyniki oglądalności, ale te rosły z każdym odcinkiem i wydawało się, że wyszła na swoje. Niestety, najnowsze doniesienia nie potwierdzają tak optymistycznego scenariusza. Przypomnijmy: Starania i duże gwiazdy nie pomagają. Są nowe wyniki oglądalności programu Młynarskiej

Dużo lepiej za to dzieje się w życiu prywatnym gwiazdy. Młynarska od kilku miesięcy była zaręczona z Przemysławem Schmidtem, a prasa spekulowała, że ich ślub jest tylko kwestią czasu. Dzisiejszy "Super Express" ogłosił, że Agata wzięła cichy ślub w minioną sobotę, a podczas skromnej uroczystości zabrakło nawet przyjaciół prezenterki. "Fakt" z kolei dodaje, że najbliżsi znajomi Młynarskiej są, delikatnie mówiąc, mocno rozczarowani takim obrotem spraw. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jak udało się ustalić AfterParty.pl, Agata Młynarska rzeczywiście wyszła za mąż w miniony weekend. Osoba z otoczenia gwiazdy zapewnia jednak, że jej ślub nie był dla nikogo niespodzianką, a dziennikarka z mężem już niebawem będzie celebrować swoje zamążpójście w gronie najbliższych.



To może się wydawać spontaniczną decyzją, ale ślub Agaty i Przemka był bardzo przemyślany i zaplanowany już od dłuższego czasu. Plotki o tym, że jej znajomi są w szoku czy wręcz zdenerwowani na "potajemne" zaślubiny, są po prostu nieprawdą. Wszyscy cieszą się jej szczęściem i już niebawem mają spotkać się we wspólnym gronie, by uczcić to jakże ważne wydarzenie w jej życiu. Jedyne na czym zależało Agacie to to, aby cała uroczystość odbyła się z dala od mediów. I udało się! - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl osoba związana z Młynarską.