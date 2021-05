"Słoneczny Patrol": Donna D'Errico ma już 53 lata, a wygląda młodziej niż w serialu. To trzeba zobaczyć!

"Słoneczny patrol" to niezaprzeczalnie jeden z najpopularniejszych seriali lat 90. Kto z nas nie pamięta opalonych, umięśnionych ciał aktorów, do których wzdychały miliony fanek na całym świecie? Również jednoczęściowe kostiumy kąpielowe smukłych ślicznotek z Pamelą Anderson, Yasmine Bleeth, Geny Lee Nolin i Donną D'Errico na czele, na dobre zakorzeniły się w świecie popkultury. I choć dla większości odtwórców głównych bohaterów czas nie był zbyt łaskawy, to patrząc na najnowsze zdjęcia 53-letniej Donna D'Errico , można śmiało powiedzieć, że obecnie wygląda dużo młodziej, niż gdy występowała w "Słonecznym patrolu". To trzeba zobaczyć!

53-letnia Donna D'Errico ze "Słonecznego patrolu" wygląda jak nastplatka!

Donna D'Errico zyskała międzynarodową sławę dzięki występowi w "Słonecznym patrolu", gdzie wcielała się w charyzmatyczną, pewną siebie blond piękność - Donnę Marco. I choć aktorce nie udało się zyskać tak ogromnej popularności jak Pameli Anderson czy Davidowi Hasselhoffowi, to trzeba przyznać, że po 25 latach od czasu, gdy pierwszy raz założyła kultowy kostium ratowniczki z Los Angeles, Donna wygląda dużo lepiej niż za czasów emisji serialu.

Dziś 53-latka realizuje się jako modelka oraz prężnie działająca influencerka, którą na Instagramie obserwuje 341 tys. osób. Co ciekawe, patrząc na najnowsze zdjęcia artystki, można by śmiało powiedzieć, że podpisała pakt z diabłem. 53-letnia Donna wygląda dziś dużo młodziej, niż w latach 90. gdy jako serialowa ratowniczka towarzyszyła Pameli Anderson i Davidowi Hasselhoffowi.

Smukła sylwetka, talia osy, nogi jak do nieba, nieskazitelna cera, pełne wargi i wydatny biust to cechy charakterystyczne Donny D'Errico, która jak sama przyznaje uwielbia medycynę estetyczną. Co więcej, aktorka wydała fortunę, by wyglądać jak za czasów "Słonecznego Patrolu". Jak informują amerykańskie tabloidy, Donna D'Errico wykonała liposukcję pleców i ramion. Z brzucha odessała 2 litry tłuszczu, a następnie wstrzyknęła go w pośladki. Przeszła lifting górnej i dolnej powieki, plastykę szyi, czy inwazyjny lifting twarzy.

Tylko zobaczcie jej najnowsze zdjęcia. Ale metamorfoza!

Serialowa Donna Marco ze "Słonecznego patrolu" ma już 53 lata i zachwyca swoim wyglądem.

Donna D'Errico wydała fortunę, by wyglądać lepiej, niż za czasów świetności kulowego serialu z lat 90.

Donna nie tylko uwielbia medycynę estetyczną, ale propaguje zdrowy tryb życia. Aktorka od lat jest weganką.

Słoneczny patrol" to niezaprzeczalnie jeden z najpopularniejszych seriali lat 90. Dziś jego gwiazdy zupełnie nie przypominają siebie sprzed lat.