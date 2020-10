Były najseksowniejszymi ratowniczkami w "Słonecznym Patrolu". Jak dziś wyglądają C.J., Caroline i Neely?

"Słoneczny patrol" był najgorętszym serialem lat 90., a do Pameli Anderson, Yasmine Bleeth i Geny Lee Nolin wzdychało miliony fanów na całym świecie. Co dziś robią ikony seksu wykreowane przez amerykański serial sprzed 30 lat?

Oto jak po latach wyglądają najseksowniejsze ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu"! Niektóre z nich życie niestety nie rozpieszczało. Problemy zdrowotne, depresja, uzależnienie od narkotyków, problemy z prawem... Jak sobie z tym poradziły?

Pamela Anderson to chyba najbardziej rozpoznawalna ikona seksu wykreowana dzięki angażowi w "Słonecznym Patrolu". Tak dziś wygląda serialowa C. J. Parker. Aktualne zdjęcie Pameli Anderson pochodzi z pokazu Vivienne Westwood z 2019 roku.

Pamela Anderson nie zakończyła swojej kariery na udziale w "Słonecznym Patrolu". Do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorek. Bardzo skupiła się na swojej karierze a ciężka praca, determinacja i sesje do "Playboya" zagwarantowały jej ogromną popularność. Pomimo upływu lat Pamela Anderson wciąż kojarzona jest z ikoną seksu. Aktorka bardzo mocno udziela się charytatywnie i działa na rzecz walki z AIDS oraz o prawa zwierząt.

Serialowa C. J. Parker ze "Słonecznego Patrolu" ma już 53 lata. Wychodziła za mąż aż pięć razy. Z czego jej najkrótsze i ostatnie małżeństwo, które zawarła na początku 2020 roku trwało zaledwie... 12 dni!

Rola Caroline Holden w "Słonecznym patrolu" zapewniła Yasmine Bleeth popularność i stała się obiektem westchnień milionów fanów na całym świecie. Kilka razy przyznano jej nawet tytuł "Najpiękniejszej kobiety na świecie". Yasmine Bleeth nie zrobiła jednak kariery w Hollywood oraz ostatecznie wycofała się z życia publicznego.

Niestety, życie Yasmine Bleeth nie napisało jej najpiękniejszej historii. Aktorka przez wiele lat była uzależniona od narkotyków, przez co również straciła angaż w "Słonecznym Patrolu". W 2001 roku trafiła do aresztu, po tym jak funkcjonariusze znaleźli w jej torebce kokainę. Przeszukanie miało miejsce podczas dochodzenia w sprawie wypadku samochodowego, który spowodowała wraz z mężem. Ostatecznie nie postawiono jej zarzutów, ponieważ nikt nie został ranny.

Na początku 2020 roku paparazzi przyłapali ikonę lat 90. na spacerze z psem. Yasmine Bleeth ma już 52 lata i wygląda na to, że udało jej się wyjść ze swoich nałogów. Dziś trudno w niej rozpoznać tę samą Yasmine, którą znamy z serialu "Słoneczny Patrol".

Yasmine Bleeth ma już 52 lata i od 2002 roku jest żoną Paula Cerrito. Nigdy nie zdecydowała się na dzieci.

Gena Lee Nolin wcieliła się w rolę Neely Capshaw. Nie była jednak jedyną aktorką, która wcielała się w tę postać. Angaż w "Słonecznym Patrolu" sprawił, że stała się międzynarodową gwiazdą. Po udanym debiucie w najgorętszym serialu lat 90. poprowadziła również teleturniej, a także zagrała we własnym serialu.

Jednak życie jej nie rozpieszczało. Aktorka będąc ikoną piękna jednocześnie cierpiała na niezdiagnozowaną chorobę, która sprawiła, że bardzo przytyła oraz zachorowała na depresję. Po 10 latach udało się w końcu postawić diagnozę - była to niedoczynność tarczycy, Hashimoto, choroba autoimmunologiczna, która uniemożliwiała jej normalne funkcjonowanie.

Kiedy każdego dnia kończyłam zdjęcia do "Słonecznego Patrolu", patrzyłam w lustro i pytałem: „Dlaczego czuję się taka chora? Co jest ze mną nie tak?” Straciłam całkowitą kontrolę nad swoim ciałem i umysłem i nikt nie mógł mi pomóc - wspominała kilka lat temu w wywiadzie dla The Mirror.