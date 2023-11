Robert Lewandowski od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z córką. Widać na nich, jak doskonale się razem bawią, i jak bardzo Klara jest zakochana w swoim tacie. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że córeczka jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Tym razem, jednak to nie piłkarz, a jego żona opublikowała na Instastory urocze zdjęcie Roberta z Klarą, które rozczuliło Internautów. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Zobaczcie je na następnej stronie...

