Aleksandra Wiśniewska to posłanka Koalicji Obywatelskiej, aktywna w życiu publicznym i politycznym. Z kolei Sławosz Uznański to znany polski astronauta. Oboje należą do ścisłej elity swoich dziedzin - ona w polityce, on w nauce i eksploracji kosmosu. Ich związek, choć wyjątkowy, przez długi czas był całkowicie ukrywany przed opinią publiczną.

Rocznica ślubu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i jego żony

Historia miłości Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej zaczęła się zupełnie nieplanowanie w Łodzi, gdzie poznali się podczas jej pracy związanej z działalnością publiczną. Ich związek rozwijał się w atmosferze wzajemnego szacunku i wsparcia, a ważnym momentem były zaręczyny w 2024 roku, symbolicznie przypadające na rocznicę ich pierwszego spotkania. Na początku 2025 roku para wzięła kameralny ślub.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Aleksandra przygotowywała się ze swoim sztabem na ulicy Piotrkowskiej. Miała takie hasło 'Rowerem do Sejmu'. Ja akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę. Też na Piotrkowskiej - wyjawił jakiś czas temu Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Ślub Aleksandry Wiśniewskiej i Sławosza Uznańskiego odbył się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi. Ceremonia miała kameralny charakter, a jej szczegóły były utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Ślub został poprowadzony przez prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia i jego lokalny charakter.

Pierwszego stycznia 2026 roku astronauta opublikował na InstaStories krótkie pdsumowanie 2025 roku. Na filmiku nie zabrakło kadrów z żoną. To właśnie dzisiaj Sławosz i Aleksandra świętują swoją pierwszą rocznicę ślubu.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji.

Dobrego roku! Dla Pana i Żony. Kosmiczne emocje nam daliście.

Wspaniały rok! Kolejny też będzie piękny. Kibicujemy niezmiennie! - czytamy w komentarzach.

Zobacz także: To nią Smolasty zastąpił Dodę na sylwestrze! "Słuchać się nie dało"

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia