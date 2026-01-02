Radosne wieści u Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i jego żony. Wielki powód do radości
Aleksandra Wiśniewska i Sławosz Uznański przez rok utrzymywali swój związek w całkowitej tajemnicy. Ślub posłanki KO i astronauty odbył się w Łodzi 2 stycznia 2025 roku. Teraz, po roku, para świętuje rocznicę, a Sławosz postanowił udostępnić romantyczne kadry na soacial mediach.
Aleksandra Wiśniewska to posłanka Koalicji Obywatelskiej, aktywna w życiu publicznym i politycznym. Z kolei Sławosz Uznański to znany polski astronauta. Oboje należą do ścisłej elity swoich dziedzin - ona w polityce, on w nauce i eksploracji kosmosu. Ich związek, choć wyjątkowy, przez długi czas był całkowicie ukrywany przed opinią publiczną.
Rocznica ślubu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i jego żony
Historia miłości Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej zaczęła się zupełnie nieplanowanie w Łodzi, gdzie poznali się podczas jej pracy związanej z działalnością publiczną. Ich związek rozwijał się w atmosferze wzajemnego szacunku i wsparcia, a ważnym momentem były zaręczyny w 2024 roku, symbolicznie przypadające na rocznicę ich pierwszego spotkania. Na początku 2025 roku para wzięła kameralny ślub.
W kampanii wyborczej w 2023 roku Aleksandra przygotowywała się ze swoim sztabem na ulicy Piotrkowskiej. Miała takie hasło 'Rowerem do Sejmu'. Ja akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę. Też na Piotrkowskiej
Ślub Aleksandry Wiśniewskiej i Sławosza Uznańskiego odbył się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi. Ceremonia miała kameralny charakter, a jej szczegóły były utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Ślub został poprowadzony przez prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia i jego lokalny charakter.
Pierwszego stycznia 2026 roku astronauta opublikował na InstaStories krótkie pdsumowanie 2025 roku. Na filmiku nie zabrakło kadrów z żoną. To właśnie dzisiaj Sławosz i Aleksandra świętują swoją pierwszą rocznicę ślubu.
Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji.
Dobrego roku! Dla Pana i Żony. Kosmiczne emocje nam daliście.
Wspaniały rok! Kolejny też będzie piękny. Kibicujemy niezmiennie!
