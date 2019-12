Sławomir z Rolnik szuka żony pokazał swoją partnerkę! Razem wystąpią w świątecznym odcinku programu!

Sławomir z szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoją partnerką. Okazuje się, że para wystąpiła w świątecznym odcinku hitu TVP! Sławomir był jednym z uczestników ostatniej odsłony show o poszukujących miłości rolnikach. Do swojego domu zaprosił trzy kandydatki: Natalię, Martę i Małgorzatę. Jak już wiemy Sławomir ostatecznie zdecydował, że chce kontynuować znajomość z Martą. Niestety, szybko okazało się, że nie narodziło się między nimi prawdziwe uczucie, a w finale dowiedzieliśmy się, że ich związek to już przeszłość. W ostatnim odcinku rolnik zdradził nawet, że spotyka się z inną kobietą! To właśnie ona pojawiła się u jego boku w świątecznej odsłonie show?

Sławomir z partnerką w "Rolnik szuka żony"

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, że Sławomir wcale nie rozpaczał po rozstaniu z Martą. Jeden z internautów twierdził nawet, że rolnik znów spotyka się z byłą narzeczoną, która w przeszłości go zostawiła! Teraz okazuje się, że serce Sławomira rzeczywiście jest już zajęte! Czy wkrótce rolnik zdradzi, kim jest jego nowa partnerka i czy naprawdę spotyka się z byłą narzeczoną? Wszystko wskazuje na to, że tak! Sławomir i jego nowa partnerka pojawili się bowiem na nagraniu świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony".

Ostatnio pokazywaliśmy Wam zdjęcia Anny i Jakuba oraz Adriana i Ilony z nagrań do specjalnej odsłony show TVP. Teraz okazuje się, że w programie pojawili się również Sławomir i jego ukochana!

Zobaczcie, z kim związał się Sławomir z szóstej edycji "Rolnik szuka żony"! Fajnie razem wyglądają?

Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" założyła hitowy garnitur w kratę na świąteczny odcinek! Wiemy, gdzie kupić taki sam

Sławomir pochwalił się swoją partnerką.

AKPA

Fajnie razem wyglądają?