Marta i Sławomir z "Rolnik szuka żony" są trzecią parą, która w kolejnym odcinku programu wybierze się na wspólną randkę z kolacją, to wtedy podejmą decyzję czy chcą kontynuować relację. Początkowo wydawało się, że oboje pasują do siebie i dobrze czują się w swoim towarzystwie, ale podczas ostatniego spotkania kobieta wspominała, że planuje wyjechać do Anglii, aby zarobić na własne mieszkanie.

Sławomir zaproponował Marcie, aby odwiedziła go jeszcze na gospodarstwie. Jednak z jej strony nie pojawiła się jednoznaczna odpowiedź. Z kolei Internauci mają wątpliwości, czy rolnik dokonał dobrego wyboru. Kogo powinien wybrać i dlaczego?

Sławomir wybrał Martę z rozsądku?

Sławomir do samego końca trzymał dziewczyny w niepewności, po randce z Natalią wydawało się, że 25-latka zawróciła mu w głowie, ale ostatecznie rolnik zdecydował się wybrać Martę. Po ostatnim odcinku, w którym Sławomir odwiedził swoją wybrankę, w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy dotyczących zachowania pary. Fani zarzucają Marcie, że trzyma mężczyznę na dystans i przez to nie mają możliwości na swobodną rozmowę. Co więcej ogromne zaskoczenie wywołało wyznanie kobiety, że planuje wyjazd za granicę. Jedna z Internautek uważa, że Sławomir wybrał Martę z rozsądku, a serce podpowiadało mu Natalię:

Wybrał Martę.. (super!) ale .. wystarczy spojrzeć.. myślami jest wciąż przy oczach Natalii.. no cóż... nie poszedł za głosem serca, a rodziny... tyle. - napisała wprost jedna z Internautek na Facebooku.

Pod wspólnym zdjęciem pary z ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, z których wynika, że nie wróżą tej parze wspólnej przeszłości!

Za dużo między nimi dystansu. Wydaje mi się, że Marta zachowuje się dziwnie. Chyba nie wróży to nic dobrego???? Moim zdaniem tutaj jest nudno, na siłę, wymuszone wszystko i ja im przyszłości nie wróżę.

W zapowiedzi kolejnego odcinka Marta jasno powiedziała, że po tym wieczorze utwierdza się w przekonaniu, że to nie jest mężczyzna dla niej. Co się stało na ich wspólnej wycieczce, zobaczymy za tydzień, jednak już teraz pojawiły się informacje, że Marta wyjechała jednak do Anglii, a Sławomir wrócił do byłej narzeczonej, która wcześniej go zostawiła!

Marta i Sławomir z "Rolnik szuka żony" rozstali się?! Jaka jest prawda? Przekonamy się o tym już niebawem!

Większość fanów "Rolnik szuka żony" początkowo była przekonana, że Sławomir wybierze Natalię.

Na zdjęciu: Sławomir, Marta i Natalia.

