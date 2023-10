Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" na Polsacie rusza tuż po wakacjach. Produkcja jednak już teraz pomału zdradza uczestników tanecznego show. Wiemy już, że o kryształową kulę będą walczyć m.in. Oliwia Bieniuk, Kinga Sawczuk czy Sylwia Bomba. O tym, że w 12. edycji show pojawi się Kajra poinformował Maciej Dowbor prosto ze sceny PolsatHit Festiwal! Choć nowa uczestniczka programu nie kryje, że nigdy nie tańczyła profesjonalnie, to nie boi się podjąć nowego wyzwania. Jeszcze nie wiadomo, który z trenerów będzie z Kajrą w parze, jedno jest jednak pewne, przed żoną Sławomira ciężka praca. Sam muzyk, który ma za sobą występy w "Tańcu z gwiazdami" przyznał, że jego wybrankę czekają ośmiogodzinne, codzienne treningi!

Tyle godzin u boku partnera tanecznego i żona wystawiona na ocenę całego kraju... czy Sławomir będzie zazdrosny?

Kajra i Sławomir to nieodłączny muzyczny duet. Para występuje razem od sześciu lat! Sławomir występował w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2016 roku, jednak nie dotarł do finału. Czy uda się to żonie gwiazdora rock-polo? Kajra jako osobowość sceniczna zupełnie nie obawia się udziału tanecznym show!