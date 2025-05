Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, to jeden z najzamożniejszych pretendentów do objęcia urzędu prezydenta RP. Jego majątek szacowany jest na 63,1 mln zł. W oświadczeniu majątkowym Mentzena uwagę przyciągają jego nieruchomości czy dobra luksusowe. Kandydat nie tylko inwestuje w wysoki standard życia, ale także posiada akcje trzech różnych spółek. Mentzen utrzymuje silną pozycję w rankingu finansowym kandydatów, deklasowany jedynie przez Marka Jakubiaka.

Majątek Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, prezentuje wysoki standard życia, co potwierdzają ujawnione w jego oświadczeniu majątkowym towary luksusowe. Wśród nich znajdują się m.in. kanapa o wartości ponad 18 tys. zł, zabudowa kuchenna za 120 tys. zł oraz meble i sprzęt elektroniczny szacowane na około 200 tys. zł. Luksusowy dom Sławomira Mentzena naprawdę robi wrażenie, ale kandydat na prezydenta RP posiada również akcje trzech różnych spółek, co świadczy o jego zaangażowaniu w działalność inwestycyjną.

Nie oznacza to jednak, że Mentzen nie ma zobowiązań – w połowie zeszłego roku musiał spłacić aż 1,2 mln zł z tytułu opłat za nieruchomości. Choć jego całkowity majątek został oszacowany na 63,1 mln zł (bez wliczania wartości dwóch samochodów o łącznej wartości 640 tys. zł), to obecność kredytów nieco osłabia jego pozycję w rankingu najbogatszych kandydatów. Niemniej, majątek Mentzena nadal lokuje go w czołówce najzamożniejszych pretendentów do urzędu prezydenta RP.

Najbogatszy kandydat na prezydenta RP

Stanowisko lidera w rankingu najbogatszych kandydatów na prezydenta RP niezaprzeczalnie zajmuje Marek Jakubiak, który posiada udziały warte 60 milionów złotych w spółce BRJ. Kandydat koła Wolni Republikanie zgromadził majątek o łącznej wartości 69,1 mln zł, na który składają się m.in. udziały w Browarach Regionalnych sp. z o.o. warte 60 mln zł, trzy mieszkania o łącznej wartości 7,6 mln zł, nieruchomość o powierzchni 3200 m² wyceniona na 400 tys. zł oraz kolekcja obejmująca zabytkowy pojazd radziecki, luksusowego mercedesa i obraz Kossaka. Jakubiak od lat utrzymuje pozycję najbogatszego parlamentarzysty, a jego oficjalne oświadczenie majątkowe czyni go liderem także wśród kandydatów na prezydenta.

Majątek pozostały kandydatów na prezydenta RP

Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Szymon Hołownia plasują się w środku stawki kandydatów na prezydenta RP pod względem majątku. Trzaskowski wraz z żoną dysponuje trzema mieszkaniami, działką i oszczędnościami na poziomie 200 tys. zł – łączna wartość ich nieruchomości to 2,5 mln zł. Karol Nawrocki, według najnowszego oświadczenia, posiada trzy mieszkania w Gdańsku, 110 tys. zł oszczędności oraz 203 tys. zł zadłużenia. Szymon Hołownia ujawnił majątek wart 3,6 mln zł w nieruchomościach, 200 tys. zł w oszczędnościach i papierach wartościowych, siedlisko wiejskie za 500 tys. zł oraz dzieła sztuki wycenione na 32 tys. zł. Marszałek Sejmu obciążony jest także kredytem na około 2 mln zł.

Niewykluczone, że fortuna Krzysztofa Stanowskiego przewyższa te, jakie deklarują pozostali kandydaci, jednak w związku z tym, iż nie pełni funkcji publicznej i nie jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. Jak podał "Fakt", Stanowski posiada aż dziewięć nieruchomości, z czego osiem znajduje się w Polsce. Nie ujawniono jednak dokładnej wartości jego majątku, jednak wieloletnia działalność dziennikarza w mediach oraz liczne przedsięwzięcia biznesowe przyniosły mu wyraźne korzyści finansowe, czyniąc go jednym z najbogatszych kandydatów, mimo braku precyzyjnych danych.

Nagły komunikat Sławomira Mentzena ws. małżeństwa./WOJCIECH STROZYK/REPORTER