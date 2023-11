W 3. „Śladu” zespół CWŚ trafia na ślad Organisty. Wygląda na to, że psychopata dokonuje zabójstw z wykorzystaniem śmiertelnego jadu kufii (jadowitego węża). Podążając tym tropem, śledczy natrafiają na starożytną chińską legendę, według której dokonanie morderstwa osiemnaściorga dzieci prowadzi zabójcę w kierunku osiągnięcia wiecznego oczyszczenia. Z kolei 4. "Śladu" to nowa skomplikowaną zagadka kryminalna. Do centrum powiadamiania ratunkowego dzwoni młoda dziewczyna i drżącym głosem prosi o interwencję z powodu grożącej jej śmierci. Pół godziny później zostaje znaleziona martwa we własnej wannie. Sekcja zwłok wykazuje, że denatka była w ciąży. Dochodzenie prowadzi CWŚ do jej kochanka, a ślady znalezione na miejscu zbrodni kierują wprost do jego żony! Motyw wydaje się oczywisty, dowody niepodważalne. Czy to okrutna zemsta zdradzonej żony? Od 4. "Śladu" do stałej obsady dołączają Krzysztof Wach, Cezary Łukaszewicz i Piotr Witkowski, a gościnnie wystąpią: Adrianna Izydorczyk, Michał Chorosiński, Ewa Bonecka i Paulina Kowalska. Emisja dwóch kolejnych odcinków serialu kryminalnego „Ślad" już we wtorek 25 września, o godzinie 20:05 w Polsacie. Będziecie oglądać?

Zespół CWŚ w końcu trafia na ślad Organisty w 3. odcinku

W kolejnych odcinkach "Śladu" nie zabraknie dużych emocji!