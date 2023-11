2 z 15

TOMASZ BĄCZYK (Kamil Szeptycki) - technik, głównie IT. Bączyk został zaproszony do wydziału przez Renatę Różańską, chociaż miał za sobą kryminalną przeszłość. Jest komputerowym geniuszem, hakerem. Wesoły, traktuje ludzi z poczuciem humoru i ironią, ma dystans do siebie.