Katarzyna Skrzynecka przez wiele lat starała się o dziecko. Kiedy wreszcie jej się to udało wprost oniemiała ze szczęścia. Co prawda początek macierzyństwa nie był dla niej zbyt udany albowiem wyrzuconą ją z "Tańca z Gwiazdami" i tym samym straciła pewne źródło dochodu.

Reklama

Na ślubie Agnieszki Popielewicz, Skrzynecka zaprezentowała się świetnie. Twarz byłej gospodyni "TzG" po prostu promieniała! Mimo rosnącego brzuszka wciąż może pochwalić się świetną sylwetką. Jej partner Marcin Łopucki ani na krok nie odstępował swojej ukochanej.

Kasia wielokrotnie krytykowana za brak gustu tym razem zaprezentowała się naprawdę ładnie. Choć do dodatków można by się z pewnością doczepić, to optymizm płynący z jej twarzy rekompensował wszystko.

Niedawno Kasia wspomniała, że chce zostać projektantką. Jak uważacie, jej styl rzeczywiście ewoluował na tyle żeby z czystym sumieniem mogła zostać projektantką?

Reklama

pijavka