Podobno niedaleko pada jabłko od jabłoni i w przypadku tych gwiazd trudno się nie zgodzić! Kaia Gerber i Cindy Crawford, Dakota Johnson i Melanie Griffith, Bella Hadid i Yolanda Hadid, Kourtney Kardashian i Kris Jenner to mamy i córki, które wybrały życie w świetle reflektorów. Wspierają się w karierze, często towarzyszą sobie na czerwonych dywanach, a nawet… ubierają się podobnie! To, co łączy wszystkie wcześniej wymienione panie to zamiłowanie do modnych stylizacji z kurtką skórzaną w roli głównej. Nie dziwi nas to, ponieważ jest to klasyk, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Zobacz, na jak wiele różnych sposobów można nosić skórzaną kurtkę!

Yolanda Hadid i Bella Hadid

Czarna skórzana kurtka OCHNIK - 699,90 zł, czerwona kurtka OCHNIK - 799,90 zł, torebka OCHNIK - 343,90 zł

Yolanda Hadid w latach 80. była modelką, jednak największą sławę przyniósł jej program „The Real Housewives of Beverly Hills”. Jej dwie córki — Gigi i Bella Hadid, poszły w ślady sławnej mamy i również zostały modelkami. Yolanda i Bella często wybierają stylizacje, które podkreślają ich wyrzeźbione sylwetki. Ostatnio Yolanda postawiła na krótką, czarną pilotkę, a Bella na odważną pomarańczową, skórzaną marynarkę. Jeśli szukasz czegoś nieszablonowego à la Bella Hadid, zwróć uwagę na dwurzędową, czerwoną kurtkę ze skóry od OCHNIK! Gwarantujemy, nie przejdziesz niezauważana :). Fankom klasyki polecamy krótką, czarną kurtkę OCHNIK w stylu Yolandy Hadid. Warto uzupełnić ją torebką na łańcuszku w najmodniejszy print tego sezonu!

Cindy Crawford i Kaia Gerber

Czarna ramoneska OCHNIK - 799 zł, czerwona torebka OCHNIK - 299 zł, portfel OCHNIK - 207,90 zł

Cindy Crawford to jedna z najbardziej znanych modelek na świecie. Marzyli o niej mężczyźni, a kobiety chciały wyglądać tak jak ona. Kaia Gerber, jej córka, wygrała los na loterii, ponieważ odziedziczyła po mamie wyjątkową urodę i idealną sylwetkę. Teraz to o nią biją się najwięksi projektanci mody! Kaia i Cindy wyglądają niemalże jak bliźniaczki i tak też się ubierają. Ostatnio paparazzi przyłapali je w bardzo podobnych stylizacjach – czarnej skórzanej kurtce, niebieskich jeansach, czarnych sneakersach i dużych okularach przeciwsłonecznych. Spodobał ci się look modelek? W nowej kolekcji OCHNIK znajdziesz przepiękną, czarną ramoneskę z czerwonymi akcentami, z którą wspaniale będzie się komponować czerwona, skórzana torebka. Naszym faworytem jest również beżowy, pleciony portfel.

Dakota Johnson i Melanie Griffith

Czarna kurtka OCHNIK - 799 zł, beżowa torebka OCHNIK - 299 zł, czerwony portfel OCHNIK - 188 zł

Dakota Johnson jest córką pary aktorów — Melanie Griffith i Dona Johnsona. Nikogo więc nie powinno dziwić, że mając takich rodziców, Dakota zdecydowała się na karierę w Hollywood. Obie aktorki mają ze sobą świetny kontakt i uwielbiają nosić casualowe stylizacje z czarną, skórzaną kurtką w roli głównej. Ostatnio Melanie upodobała sobie model z asymetrycznymi klapami, a Dakota klasyczną ramoneskę. Jeśli szukasz podobnej, powinna spodobać ci się nasza propozycja od OCHNIK. Z czarną kurtką wspaniale będzie się komponować listonoszka w kolorze nude oraz czerwony portfel.

Kourtney Kardashian i Kris Jenner

Brązowa kurtka OCHNIK - 1199 zł, czarna ramoneska OCHNIK - 699 zł, brązowa torebka OCHNIK - 149 zł

Kourtney Kardashian i Kris Jenner nie trzeba nikomu przedstawiać. Losy sławnej rodziny już od ponad 10 lat śledzą miliony osób! Ich styl ubierania jest również podziwiany i kopiowany przez dziewczyny na całym świecie. Czy uwierzycie, że Kris Jenner ma 64 lata? Patrząc na jej modną stylizację, dalibyśmy jej 10 lat mniej :). To zasługa czarnej ramoneski, która wygląda po prostu fenomenalnie w połączeniu z długą, zwiewną sukienką i czarnymi botkami. Natomiast Kourtney postawiła na supermodny karmelowy, skórzany komplet. Podpowiadamy, że fanki zarówno brązowych, jak i czarnych kurtek, znajdą coś dla siebie w nowej kolekcji OCHNIK. Nas dodatkowo urzekła mała, brązowa torebka na złotym łańcuszku.

Mamy nadzieję, że przekonałaś się, że skórzana kurtka pasuje kobiecie w każdym wieku i o różnej figurze! Jeśli szukasz idealnego modelu oraz modnych dodatków, zajrzyj do salonów lub sklepu internetowego OCHNIK. Znajdziesz tam doskonałej jakości torebki, paski i portfele, które mogą być również wspaniałym prezentem z okazji Dnia Mamy. Co więcej, teraz akcesoria zostały przecenione o dodatkowe 20%! Jesteśmy pewni, że taki prezent zadowoli każdą mamę, nawet tę najbardziej wybredną :).

