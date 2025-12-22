Polsat ponownie zaprasza widzów na wielkie sylwestrowe święto, czyli "Sylwestrową Moc Przebojów ". Tegoroczna edycja odbędzie się na rynku Starego Miasta w Toruniu, który już po raz kolejny stanie się centrum noworocznej zabawy. Transmitowany na żywo koncert przyciąga co roku miliony widzów przed telewizory, a także tłumy uczestników na miejscu wydarzenia.

Lista prowadzących Sylwestra Polsatu: rekordowa liczba gwiazd

Jak informują wirtualnemedia.pl, Polsat skompletował już gospodarzy sylwestrowej imprezy i w tym roku będzie ich aż ośmioro - to rekord w historii sylwestrowych koncertów tej stacji. W roli prowadzących zobaczymy:

Krzysztofa Ibisza

Paulinę Sykut-Jeżynę

Ilonę Krawczyńską

Macieja Rocka

Aleksandra Sikorę

Adama Zdrójkowskiego

Kamila Baleję

Julię Żugaj

Obecność tylu prezenterów na jednej scenie zapowiada wyjątkowo dynamiczne i widowiskowe show!

Wielki powrót Krzysztofa Ibisza

Po rocznej przerwie do prowadzenia Sylwestra Polsatu powraca Krzysztof Ibisz - jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tej stacji. Jego obecność na scenie od lat kojarzy się z profesjonalizmem i energią. Wraz z nim wystąpi doświadczona w takich wydarzeniach Paulina Sykut-Jeżyna.

Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski wracają do strefy live

Z kolei duet Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski poprowadził już specjalną strefę live podczas poprzedniego sylwestra. Ich występ został ciepło przyjęty, dlatego również w tym roku pojawią się w tej roli, ponownie angażując młodszą publiczność. Julia Żugaj, znana influencerka, cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, co czyni ją idealną osobą do kontaktu z cyfrową widownią.

Kto wystąpi na Sylwestrze Polsatu?

Wydarzenie zyska dodatkowego rozmachu również dzięki zaproszonym artystom. Na scenie w Toruniu wystąpią takie gwiazdy jak Thomas Anders z Modern Talking, Lady Pank, Perfect, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Enej, Anna Wyszkoni, Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Urszula, Big Cyc, Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra, Marcin Miller, Skolim, Smolasty, Łobuzy, Magda Narożna oraz Norbi.

Fani Sylwestra Polsatu mogą więc spodziewać się nie tylko muzycznych hitów, ale także wyjątkowo zróżnicowanej i licznej ekipy prowadzących, co czyni tegoroczną edycję szczególną.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

