Na stacji benzynowej Skolima w Czeremsze, położonej w województwie podlaskim, w czwartek 12 lutego zorganizowana zostanie wyjątkowa akcja promocyjna. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, będący właścicielem tej stacji, postanowił zaskoczyć klientów z okazji Tłustego Czwartku. Każda osoba, która tego dnia zatankuje i kupi kawę, otrzyma w prezencie pączka "Skolimka".

Pączki "Skolimki" z okazji Tłustego Czwartku na stacji u Skolima

Jak możemy zobaczyć na Instagramie artysty, Skolimki to pączki, które przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka swoim wyglądem. Cała góra pączka pokryta jest gładką, błyszczącą polewą w intensywnie różowym kolorze. Zamiast klasycznego cukru pudru lub skórki pomarańczowej, Skolimki są bogato obsypane liofilizowanymi owocami, prawdopodobnie malinami lub truskawkami. Pączki zostały nazwane "Skolimkami" i są sygnowane pseudonimem artysty.

Skolim zaprasza na swoje pączki

Skolim postanowił nagrać też specjalne zaproszenie na jego pączki, które właśnie pojawiło się na Instagramie. Artysta przekazał:

Zawsze chciałem to zrobić jak prezydent Stanów Zjednoczonych! Drodzy Państwo - już jutro, w Tłusty Czwartek pamiętajmy wszyscy, żeby dzień święty święcić. Już jutro do każdego tankowania i każdej kawki u Skolima, pączuszek w prezencie. Zapraszam bardzo gorąco wszystkich. Wpadajcie do Skolima do Czeremchy, a my będziemy rozdawać pączuszki

Reakcje fanów były natychmiastowe. Internauci piszą wprost, że bardzo podoba im się ta akcja i chętnie wpadną po gratisowego "pączusia Skolimka". Nie zabrakło też pochwał co do oryginalnego wyglądu pączków.

Super akcja

Będzie trzeba pojechać

I to jest dobry czlowiek

Przepysznie wyglądają - piszą internauci

A Wy, wybierzecie się po "pączusia Skolimka"?

