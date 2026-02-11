Skolim też ma swoje pączki. Wiemy, gdzie i jak je dostać. A cena? To zaskoczenie
Skolim, właściciel stacji benzynowej w Czeremsze, przygotował dla klientów specjalną niespodziankę na Tłusty Czwartek. W tym dniu każdy, kto zatankuje i kupi kawę na jego stacji, otrzyma pączka „Skolimka” w prezencie. Akcja już robi furorę w sieci!
Na stacji benzynowej Skolima w Czeremsze, położonej w województwie podlaskim, w czwartek 12 lutego zorganizowana zostanie wyjątkowa akcja promocyjna. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, będący właścicielem tej stacji, postanowił zaskoczyć klientów z okazji Tłustego Czwartku. Każda osoba, która tego dnia zatankuje i kupi kawę, otrzyma w prezencie pączka "Skolimka".
Pączki "Skolimki" z okazji Tłustego Czwartku na stacji u Skolima
Jak możemy zobaczyć na Instagramie artysty, Skolimki to pączki, które przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka swoim wyglądem. Cała góra pączka pokryta jest gładką, błyszczącą polewą w intensywnie różowym kolorze. Zamiast klasycznego cukru pudru lub skórki pomarańczowej, Skolimki są bogato obsypane liofilizowanymi owocami, prawdopodobnie malinami lub truskawkami. Pączki zostały nazwane "Skolimkami" i są sygnowane pseudonimem artysty.
Skolim zaprasza na swoje pączki
Skolim postanowił nagrać też specjalne zaproszenie na jego pączki, które właśnie pojawiło się na Instagramie. Artysta przekazał:
Zawsze chciałem to zrobić jak prezydent Stanów Zjednoczonych! Drodzy Państwo - już jutro, w Tłusty Czwartek pamiętajmy wszyscy, żeby dzień święty święcić. Już jutro do każdego tankowania i każdej kawki u Skolima, pączuszek w prezencie. Zapraszam bardzo gorąco wszystkich. Wpadajcie do Skolima do Czeremchy, a my będziemy rozdawać pączuszki
Reakcje fanów były natychmiastowe. Internauci piszą wprost, że bardzo podoba im się ta akcja i chętnie wpadną po gratisowego "pączusia Skolimka". Nie zabrakło też pochwał co do oryginalnego wyglądu pączków.
Super akcja
Będzie trzeba pojechać
I to jest dobry czlowiek
Przepysznie wyglądają
A Wy, wybierzecie się po "pączusia Skolimka"?
