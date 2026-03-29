Skolim od lat porywa publiczność na koncertach, prezentując swoje największe hity disco-polo i latino dance. Nic więc dziwnego, że zgromadził liczne grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą nie tylko jego karierę, ale także życie rodzinne. W jednym z wywiadów ujawnił, czym tak naprawdę zajmują się jego rodzice.

Czym się zajmują rodzice Skolima?

Skolim nie raz podkreślał, że ogromny wpływ na jego start w show-biznesie mieli rodzice. Jego ojciec, Jan Skolimowski, choć wywodzi się z rolniczej rodziny z Mazowsza, wybrał zupełnie inną drogę i został inżynierem budownictwa, wpajając synowi pracowitość i determinację. Po mamie, Marii Skolimowskiej, nauczycielce języka polskiego, odziedziczył z kolei zamiłowanie do słowa. Okazuje się jednak, że kobieta wspiera go nie tylko prywatnie, ale również doradza w karierze zawodowej i prowadzeniu biznesów.

Moja mama trzyma kasiorę. Mam mamę managera, ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba i czarną kawę opowiadał Skolim w rozmowie z Pmponikiem.

Warto jednak podkreślić, że w kwestiach związanych z działalnością koncertową i organizacją występów kluczową rolę w karierze artysty odgrywa jego manager, Wojciech Woner, który odpowiada za koordynację projektów scenicznych i czuwa nad rozwojem jego muzycznej drogi.

Skolim podbija polski show-biznes

Kariera muzyczna Skolima, czyli Konrada Skolimowskiego, rozwija się w zawrotnym tempie. Artysta rozpoczął swoją przygodę z muzyką około 2017-2018 roku, początkowo nagrywając utwory bardziej hobbystycznie, jednak szybko przerodziło się to w poważny projekt. Prawdziwy przełom przyszedł w 2022 roku wraz z hitem "Wyglądasz idealnie", który zdobył ogromną popularność, miliony wyświetleń i status diamentowej płyty, czyniąc go jedną z największych gwiazd disco polo i nurtu latino w Polsce. Od tego momentu jego kolejne utwory regularnie trafiają na listy przebojów, a koncertowy grafik pęka w szwach - artysta występuje nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Poza sceną Skolim coraz śmielej rozwija także swoje biznesowe projekty i markę osobistą. Wykorzystując popularność, angażuje się w różne przedsięwzięcia, łącząc działalność muzyczną z obecnością w mediach, telewizji oraz eventach, co pozwala mu budować własne imperium rozrywkowe. Ostatnio nawiązał współpracę z InPostem, otworzył swoją stację benzynową, a perfumy Skolima cieszą się ogromną popularnością i jak przyznaje sam artysta, to właśnie one przynoszą mu największe pieniądze.

Dodatkowo jego aktywność wykracza poza muzykę i biznes. Skolim pojawia się w programach telewizyjnych, a nawet w świecie freak fightów, co jeszcze bardziej zwiększa jego rozpoznawalność i wpływy w show-biznesie.

Zobacz także: