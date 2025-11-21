Skolim, znany wykonawca muzyki disco polo, ponownie zaskoczył swoich fanów. Na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia artysta wypuścił nową, limitowaną kolekcję świąteczną dostępną w jego oficjalnym sklepie internetowym. Wśród propozycji znalazły się między innymi bombki choinkowe, kalendarz adwentowy oraz kartki grające z piosenkami artysty. Każdy produkt sygnowany jest logo i wizerunkiem Skolima.

Skolim sprzedaje bombki

Największe emocje wywołały ceny bombek Skolima. Pojedyncza bombka w kolorze żółtym, różowym lub niebieskim kosztuje aż 54,99 zł. W ofercie znajdują się również zestawy – cztery średnie bombki za 129 zł oraz komplet dużych bombek za 159 zł. Cena za ozdobę choinkową budzi poruszenie wśród internautów, którzy nie spodziewali się tak wysokich kwot.

Nie jest to pierwszy pomysł na biznes celebryty. Warto przypomnieć, że Skolim otworzył własną stację benzynową.

Ceny świątecznych dodatków Skolima zwalają z nóg

Świąteczna kolekcja Skolima nie kończy się na bombkach. W sklepie www.sklepskolim.pl dostępny jest również kalendarz adwentowy z wizerunkiem artysty w cenie 89 zł. Dodatkowo można nabyć kartkę świąteczną, która po otwarciu odtwarza piosenkę Skolima. Ten muzyczny gadżet kosztuje 35 zł. Wszystkie produkty utrzymane są w kolorowej i rozpoznawalnej stylistyce charakterystycznej dla muzyka.

Ceny bombek Skolima szybko stały się tematem gorących dyskusji w mediach społecznościowych. Internauci z niedowierzaniem komentują, że jedna bombka kosztuje prawie 55 zł, a zestawy przekraczają 150 zł. Świąteczna kolekcja Skolima wywołuje mieszane emocje - od zachwytu fanów po szok wyrażany przez innych użytkowników internetu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Skolim potrafi wzbudzić zainteresowanie i skutecznie promować swój merch na Boże Narodzenie.

