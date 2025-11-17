W niedzielę, 16 listopada 2025 roku około godziny 19, w jednej z miejscowości gminy Siennica pod Mińskiem Mazowieckim doszło do skandalicznego incydentu. Trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło na posesję należącą do Konrada Skolimowskiego, znanego jako Skolim – popularnego wokalisty disco polo. Przestępcy próbowali włamać się do jego domu, wyłamując zamek za pomocą śrubokręta.

Szokujące nagrania z monitoringu pokazują próbę włamania

Wokalista nie przebywał w tym czasie w budynku. Pomimo tego, cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu zainstalowane na posesji. Na nagraniach widać, jak bandyci usiłują dostać się do wnętrza domu, by następnie uciec po nieudanym włamaniu. Jeden z mężczyzn przewrócił się na tarasie podczas odwrotu, co może pomóc w jego identyfikacji. Skolim udostępnił zdjęcia w internecie, szukając pomocy w ustaleniu tożsamości przestępców.

Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść! Jeden z bandytów wywalił się na tarasie, godzina 19:00, gmina Siennica. Odjechali starym Audi. Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!!! Powiat Miński i cała Polska Udostępniamy! Policja Mińsk Mazowiecki liczę na was

Policja zajęła się sprawą

St. sierż. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim poinformowała, że zgłoszenie wpłynęło około godz. 19. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole. Niestety, funkcjonariusze nie zastali już osób mogących mieć związek ze zdarzeniem.

Policja niezwłocznie rozpoczęła działania operacyjne. Na miejsce wysłano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, aby przeprowadzić niezbędne czynności procesowe. Patrole penetrują teren w poszukiwaniu wskazanego pojazdu i jego pasażerów.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy ok. godz. 19. Ze zgłoszenia wynikało, że na terenie jednej z posesji w powiecie mińskim miało dojść do kradzieży z włamaniem. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole policji, jednak po przybyciu funkcjonariusze nie zastali osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. Zgłaszający wskazał pojazd, który miał oddalać się z posesji, jednak nie był w pełni pewny zarówno marki, jak i numerów rejestracyjnych. Dwa patrole skierowane do penetracji terenu nie ujawniły opisanego auta. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Patrole policji nadal poszukują wskazanego pojazdu, penetrują teren i patrolują ulice na obszarze całego powiatu

Funkcjonariusze oraz sam Skolim proszą mieszkańców powiatu mińskiego o wzmożoną uwagę i zgłaszanie wszelkich podejrzanych informacji.

Zobacz także: Marek Migalski ujawnił, że ma raka jelita grubego. Teraz apeluje do innych