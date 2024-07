Drugiego dnia wizyty w Polsce księżna Kate i książę William odwiedzili Gdańsk. W napiętym planie dnia książęca para znalazła czas na wizytę w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Stutthof w Sztutowie. Tam zwiedziła m.in. krematorium, barak mieszkalny i komorę gazową. Spotkała się również z pięcioma byłymi więźniami obozu.

Na koniec wizyty książęca para zamieściła poruszający wpis w księdze pamiątkowej:

- Jesteśmy głęboko poruszeni wizytą w Stutthofie, które było miejscem tak strasznego bólu, cierpienia i śmierci. Ta druzgocząca wizyta przypomniała nam o przerażającym mordzie na sześciu milionach Żydów, zwiezionych z całej Europy, którzy zginęli w wywołującym zgrozę Holokauście. W zatrważający sposób przypomina to również o cenie wojny oraz o fakcie, że sama tylko Polska straciła miliony swoich obywateli, którzy padli ofiarą najbardziej brutalnej okupacji. Każdy z nas niesie wielkie brzemię odpowiedzialności, by zapewnić, że potrafimy wyciągnąć naukę oraz że groza tego, co się wydarzyło, nigdy nie zostanie zapomniana i nigdy nie powtórzy się.