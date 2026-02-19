W czwartek 19 lutego 2026 roku brytyjska policja zatrzymała byłego księcia Yorku, Andrzeja, znanego obecnie jako Andrew Mountbatten-Windsor. Zatrzymanie miało miejsce w Norfolk i zbiegło się z 66. urodzinami Andrzeja, co dodatkowo wstrząsnęło opinią publiczną. Funkcjonariusze nie ujawnili personaliów zatrzymanego, ale brytyjskie media szybko wskazały, że chodzi o młodszego brata króla Karola III.

Przy domu byłego księcia pojawiło się aż sześć nieoznakowanych radiowozów policyjnych, co podkreślało powagę sytuacji i wzbudziło ogromne zainteresowanie lokalnych mieszkańców oraz mediów. Policja z regionu Doliny Tamizy w wydanym oświadczeniu poinformowała opinię publiczną:

W ramach śledztwa zatrzymaliśmy 19 lutego mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym.

Aresztowanie byłego księcia ma związek z aktami Jeffreya Epsteina

Zatrzymanie byłego księcia nie jest przypadkowe i nastąpiło niedługo po opublikowaniu w USA nowej partii dokumentów ze śledztwa prowadzonego w sprawie Jeffreya Epsteina. Akta Jeffreya Epsteina, które ujawniono pod koniec stycznia, rzuciły światło na szereg powiązań i okoliczności dotyczących wielu wpływowych osób, w tym Andrzeja Mountbatten-Windsora.

Brytyjska policja oficjalnie ogłosiła, że przeszukania prowadzone są równocześnie w dwóch lokalizacjach: w Norfolk, gdzie nastąpiło zatrzymanie, oraz w Berkshire. Służby podkreślają, że były książę pozostaje w areszcie policyjnym i sprawa będzie dalej wyjaśniana przez odpowiednie organy. Informacje o zaangażowaniu aż sześciu nieoznakowanych samochodów policyjnych potwierdzają powagę śledztwa i skalę podejrzeń wobec byłego księcia.

Król Karol III komentuje aresztowanie byłego księcia Andrzeja

Na wieść o zatrzymaniu brata, król Wielkiej Brytanii Karol III wydał natychmiastowe i stanowcze oświadczenie. W swoim komunikacie monarcha wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją Andrzeja Mountbatten-Windsora oraz toczącym się wobec niego postępowaniem. Zapewnił jednocześnie, że wszelkie działania będą prowadzone sprawiedliwie i przez odpowiednie organy.

Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach dotyczących nadużycia stanowiska publicznego. Teraz nastąpi pełny, sprawiedliwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy oświadczył król Karol III.

Podkreślił przy tym, że "prawo musi być przestrzegane" i jasno zaznaczył, że nie będzie więcej komentował sprawy, by nie wpływać na przebieg postępowania. Rodzina królewska zamierza w tym czasie kontynuować swoje obowiązki wobec społeczeństwa.

Zobacz także: