Ustawka na "Farmie" to hasło, które w ekspresowym tempie podbiło dyskusje wokół ostatniej konkurencji na antenie Polsatu. Po rywalizacji Janosika z Wojtkiem o tytuł "Farmera Tygodnia", zakończonej ważeniem przeniesionego błota, część widzów zaczęła doszukiwać się nieprawidłowości w samym pomiarze. W centrum zamieszania znalazła się waga, która zdaniem internautów miała być ustawiona nierówno, a to mogło nieznacznie zmienić wynik. Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Faktycznie waga jest źle ustawiona?

W odcinku "Farmy" z pojedynkiem o tytuł Farmera Tygodnia stawka była jasna. Wojtek i Łukasz rywalizowali nie tylko o prestiż, ale i realny wpływ na układ sił w gospodarstwie. Tym bardziej widzów poruszył finał konkurencji, w której liczyło się jedno, aby w określonym czasie przenieść jak najwięcej błota, używając wyłącznie własnego ciała. Zasady wykluczały ułatwienia w rodzaju formowania "koszyczków", więc o wyniku miały przesądzić spryt i tempo.

Wynik pojedynku na "Farmie" zaskoczył uczestników. Po ważeniu ogłoszono zwycięstwo Janosika. I wtedy ruszyła lawina komentarzy. Widzowie zaczęli wskazywać, że szala wagi w momencie pomiaru wyglądała na przechyloną. W ich ocenie taki punkt startu mógł działać na korzyść jednego zawodnika i na niekorzyść drugiego, a emocje podgrzały oskarżenia o manipulację w programie.

W sieci pojawił się też dodatkowy zarzut. Część komentujących zwróciła uwagę na wygląd wiader po konkurencji. Podnoszono, że jedno z nich miało być "wyczyszczone", a drugie wyraźnie brudne, co według widzów również wyglądało podejrzanie w kontekście ważenia błota.

Spór o pomiar szybko przerodził się w coś większego niż zwykłe narzekanie po werdykcie. Najbardziej zaangażowani fani zaczęli domagać się powtórzenia konkurencji i unieważnienia wyniku. Dla nich to prosty test wiarygodności, bo skoro pojawiły się wątpliwości, najłatwiejszym sposobem na ich ucięcie byłoby ponowne rozstrzygnięcie rywalizacji na jasnych zasadach.

Troszkę ta waga oszukuje

Wystarczy spojrzeć przed postawieniem błota na wadze czy dzióbki wagi są równo, no raczej nie

Jednocześnie w komentarzach widać było, że nie wszyscy ulegli spekulacjom o "ustawce". Pojawiły się głosy, że waga wcześniej wyglądała na ustawioną równo, a przechylenie mogło być widoczne dopiero w konkretnym momencie po ustawieniu wiader.

Przecież to jest wszystko nagrane, to nie jest program na żywo.

Wszystko było ok

Jak wiadomo program jest nagrywany z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i uczestnicy już dawno wrócili do swoich domów. Teraz czekamy na wielki finał "Farmy", który już 7 maja.

