1 z 4

Urodziła dziecko, czy nie? Te pytania nadal pojawiają się w dyskusjach obserwatorów Natalii Siwiec. Jej brzuch kilka tygodni po ciąży był niemalże perfekcyjny i nic nie wskazywała no to, by chwilę wcześniej urodziła dziecko. Po najnowszych zdjęciach te spekulacje powinny zostać zakończone! Paparazzi przyłapali modelkę w bardzo niekorzystnej dla niej pozycji. Gwiazda była gościem targów modowo-kosmetycznych w Warszawie, gdzie spotkała się z fanami, pozowała do zdjęć i rozdawała autografy na siedząco.

Obcisła bluzka i ciut za małe spodnie okazały się jej wrogiem! Zobaczcie to na następnej stronie!

Polecamy: Natalia Siwiec pokazała wielki ciążowy brzuszek! Padły też wzruszające słowa