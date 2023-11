Reklama

Tęskniliście za siostrami Godlewskimi? Jeśli tak, to trafiliście idealnie. Popularne celebrytki nagrały właśnie nowy cover - tym razem wzięły na tapetę hit The Rolling Stones - "(I Can't Get No) Satisfaction". Jak im wyszło?

Zobacz: Esmeralda Godlewska ze znanym przystojniakiem w restauracji! Zobaczcie, z kim się spotkała

Nie wiemy co gorsze - kiedy Godlewskie śpiewają covery czy swoje własne "hity". Tak czy siak - nie odpuszczają. O ile do tej pory wybierały piosenki popowe i to polskich wykonawców, to teraz zaśpiewały rockowy hit legendarnej grupy! Jak widać, chcą dotrzeć do szerszej publiczności. I nie wiemy czy śmiać się czy płakać.

Słuchacie na własną odpowiedzialność!

Zobacz także: Ewa Farna pokazała brzuch! Czy to odpowiedź na hejt sióstr Godlewskich?!

Siostry Godlewskie zaśpiewały The Rolling Stones - "(I Can't Get No) Satisfaction"