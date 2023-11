1 z 7

Siostry Godlewskie też wsparły w tym roku WOŚP. Na aukcję wystawiły możliwość spotkania z nimi na kolacji. Oferta została wylicytowana za... prawie 1000 zł. Ale to nie wszystko. Aspirujące do tytułu piosenkarek celebrytki pojawiły się w sztabie WOŚP w Duczkach, gdzie dzielnie zbierały pieniądze do puszek. Wzbudziły niemałą sensację - nie tylko dlatego, że są popularne w sieci. Zobaczcie tylko, jak wyglądały! (zobacz: Siostry Godlewskie w "Pytaniu na śniadanie"! Jedna śpiewała, a druga? "To było tak piękne, że aż muszę popić wodą". Zobaczcie reakcję Zamachowskiej!) Nie straszny im mróz, kiedy swoje wdzięki można pokazać przed kamerą. Nieważne jest też to, że wywiad z nimi prowadzi nastoletni chłopak, który zachowywał się bardzo profesjonalnie podczas rozmowy. Zachowanie sióstr zostało jednak mocno skrytykowane...

Zobaczcie zdjęcia i posłuchajcie wywiadu!

