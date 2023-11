Kinga wrzuciła do puszki ponoć... 1000 złotych! Ale to nie wszystko! Na swoim Instagramie poinformowała, że jej firma przekazuje na WOŚP kolejne 10 tysięcy!

Czy masz już czerwone serduszko❤️? Wspierajmy WOŚP bo warto! Każda złotówka się liczy! Zróbmy coś dobrego nawet jeżeli niektórzy nas do tego zniechęcają albo może właśnie dlatego????! Bo nasze dzieci są najważniejsze! 25 lat temu, świeżo po debiucie telewizyjnym, zbierałam pieniądze na WOŚP chodząc z puszką po Placu Zamkowym w Warszawie. Dziś WOŚP to ogromny narodowy ruch. Oby trwał do końca Świata i jeden dzień dłużej!!! PS. A moje kosmetyczne Pat&Rub???? przekazuje dziś na konto WOŚP 10 tysięcy złotych????.